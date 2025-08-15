北市調降市民質借利率 1.3萬人受益每年省431元

快訊

中央社／ 台北15日電

國際金價先前上漲，台北市動質處利息收入增加，動質處表示，為照顧市民，自9月15日起調降市民質借利率，從0.62%降為0.58%，約1.3萬人受益，每人每年可省利息費約431元。

台北市動產質借處今天透過新聞資料表示，因應國際金價上漲，自2023年至今已調升8次黃金質借標準，部分民眾為資金需求增加借款，讓本業利息收入也增加。

北市動質處新聞資料提到，去年度稅後淨利為新台幣3342萬餘元，較往年增加，除質借本業收益，大半來自台北惜物網獲取代理收入2243萬餘元，占稅後淨利約67%。

動質處表示，雖面對人員調薪、通膨及金融市場升息營運成本攀升等因素，為落實台北市長蔣萬安照顧市民政策，評估調降台北市民質借利率，並把營運成果回饋給市民。

動質處表示，為照顧台北市市民及弱勢族群，自2016年起實施差別利率，2020年再檢討把台北市民質借利率由月息0.66%調降至0.62%；弱勢族群質借利率從同年8月從0.63%降至0.36%，並擴大適用對象。

此外，動質處提到，目前質借利率是全國公營及民營當舖業最低，此次利率調降後，台北市市民、弱勢族群、一般民眾的質借月利率各為0.58%、0.36%、0.68%。

動質處表示，調降月利率後可照顧設籍在台北市的質借客戶共1萬3000人，協助減輕總利息費為561萬元，預估每人每年約省下431元利息費。

另外，動質處會以事業機構永續經營為前提，致力開源節流及積極拓展客群，擴大台北惜物網規模，增益業外收入，發揮社會救助、低利扶助功能。

利息 族群

相關新聞

年薪278萬元職缺找到人 北捷遊憩公司總經理由他出任

北捷遊憩公司今天公布總經理，由曾任101營運長，擁有行銷企畫與觀光營運領域經驗豐富的邱健吾擔任。邱健吾表示，要將三個場域...

「.taipei」網域驚見線上博弈、情色小說 北市府：已要求停止使用

北市為行銷台北及數位城市，推動「.taipei」網域，但審計報告指出，一般民眾註冊的6079個網域中，有5個網站刊登有線...

中和藝文基地今啟用 侯友宜：為藝術創作者打造多元空間

新北青創中和藝文基地今天正式啟用，該基地坐落於中和安邦社會住宅，近環狀線中和捷運站，交通便捷，提供藝文團體專屬的展演場域...

林口竹林山寺捐電動車救災裝備 助新北每個消防分隊都有防火毯

新北市林口區竹林山觀音寺今天捐贈一批針對電動車輛火警的救災裝備，包括28條防火毯及4組底盤射水瞄子，使新北市消防局的防火...

淡水區義山平面停車場每小時20元 明起營運

新北市府和地方民意代表合作闢建的淡水區義山平面停車場，今天舉行祈福啟用儀式，將自明天起開始營運，臨停收費每小時20元，月...

以工代賑計畫銜接就業率偏低 新北：將修正實施要點完善制度

新北市社會局推廣兒少發展帳戶及辦理以工代賑計畫，避免弱弱循環，鼓勵自立脫貧，審計報告指，開戶者近3成未能穩定持續繳存，受...

