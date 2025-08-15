北市調降市民質借利率 1.3萬人受益每年省431元

國際金價先前上漲，台北市動質處利息收入增加，動質處表示，為照顧市民，自9月15日起調降市民質借利率，從0.62%降為0.58%，約1.3萬人受益，每人每年可省利息費約431元。

台北市動產質借處今天透過新聞資料表示，因應國際金價上漲，自2023年至今已調升8次黃金質借標準，部分民眾為資金需求增加借款，讓本業利息收入也增加。

北市動質處新聞資料提到，去年度稅後淨利為新台幣3342萬餘元，較往年增加，除質借本業收益，大半來自台北惜物網獲取代理收入2243萬餘元，占稅後淨利約67%。

動質處表示，雖面對人員調薪、通膨及金融市場升息營運成本攀升等因素，為落實台北市長蔣萬安照顧市民政策，評估調降台北市民質借利率，並把營運成果回饋給市民。

動質處表示，為照顧台北市市民及弱勢族群，自2016年起實施差別利率，2020年再檢討把台北市民質借利率由月息0.66%調降至0.62%；弱勢族群質借利率從同年8月從0.63%降至0.36%，並擴大適用對象。

此外，動質處提到，目前質借利率是全國公營及民營當舖業最低，此次利率調降後，台北市市民、弱勢族群、一般民眾的質借月利率各為0.58%、0.36%、0.68%。

動質處表示，調降月利率後可照顧設籍在台北市的質借客戶共1萬3000人，協助減輕總利息費為561萬元，預估每人每年約省下431元利息費。

另外，動質處會以事業機構永續經營為前提，致力開源節流及積極拓展客群，擴大台北惜物網規模，增益業外收入，發揮社會救助、低利扶助功能。