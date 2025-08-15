新北市圖增國家地理公播影音資源 70部紀錄片上線
新北市立圖書館今天表示，獲贈國家地理精選紀錄片公播授權1年，民眾即日起以圖書館借閱證進入電子資源系統平台，就可免費欣賞70部精彩人文生態紀錄片。
國家地理線上公播影片授權捐贈儀式上午舉行，由新北市立圖書館長吳佳珊代表受贈，並致贈感謝狀給新北市綠色能源產業聯盟、智軒文化事業有限公司，感謝協助充實電子閱讀資源，讓環境教育結合永續發展目標。
新北市立圖書館說，這次獲贈的國家地理公播影音資源，收錄美國國家地理頻道歷年經典影視巨作，內容涵蓋海洋保育、野生動物、生態變遷與人文關懷等SDGs（永續發展目標）多元主題，具高度教育價值。
吳佳珊表示，國家地理豐富的影音內容能透過圖書館電子資源系統平台，提供市民免費使用，有助於培養市民的環境意識，讓永續學習成為生活一部分，圖書館也特別在捐贈儀式後，舉辦「獵豹生存之道」紀錄片賞析，帶民眾認識環境變遷、保育挑戰等議題，一同守護地球。
新北市立圖書館表示，本年度共提供讀者109種免費電子資源服務，主題橫跨兒童電子資源、報紙新聞、期刊、英語學習、影音資源、法學資源等類別，電子資源服務相關資訊可到新北市立圖書館網站查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言