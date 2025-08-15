中和藝文基地今啟用 侯友宜：為藝術創作者打造多元空間

新北青創中和藝文基地今天正式啟用，該基地坐落於中和安邦社會住宅，近環狀線中和捷運站，交通便捷，提供藝文團體專屬的展演場域。新北市長侯友宜今開箱，侯友宜表示，這是為藝術創作者打造的多功能空間，未來將提供藝文團體免費使用。

中和藝文基地目前委由台灣藝術大學營運，與青年局多次合作推動地方藝文創業發展，青年局表示，基地臨近環狀線中和捷運站，一樓空間寬敞、明亮，為藝文團體表演舞台的「意象劇場」，未來規畫舉辦戲劇演出、音樂會、影片放映、講座論壇等活動。

二樓則是分為三大區域，包含適合舞蹈、瑜珈、肢體律動等動態排練的「韻動空間」、具有可提案分享交流的「細胞教室」以及開放式創作與討論的「感官空間」，不同的空間規畫，分別滿足靜態與動態創作需求，鼓勵跨域合作與創意實驗，形塑兼具創作能量與實驗精神的藝文場域。

侯友宜表示，今天啟用的中和藝文基地，將會辦裡各式藝文展演及課程，開放的場域，讓年輕人的創意進入社宅，讓藝術走進日常，支持年輕創業者實現從靈感發想到實際落地的孵化過程，翻轉社宅成為藝術創作新熱點。

插畫家KAIMIN表示，台灣有許多默默耕耘的插畫家，通常都是周末到各種市集設攤販售作品，既辛苦又受限於天氣和人潮，現在多了中和藝文基地，對年輕藝文創作者來說是一大幫助，不只能在舒適專業場域裡辦展覽或小型活動，更能接觸到更多潛在客群、買家和合作機會，也能和其他創作者交流靈感，真的很期待未來有更多活動，讓創作不再只是個人努力，而能被更多人看見。