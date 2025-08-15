林口竹林山寺捐電動車救災裝備 助新北每個消防分隊都有防火毯

新北市林口區竹林山觀音寺今天捐贈一批針對電動車輛火警的救災裝備，包括28條防火毯及4組底盤射水瞄子，使新北市消防局的防火毯數量累計共98條，所有外勤分隊都能至少配置1條，總計19個瞄子分配在主要市區分隊。

消防局長陳崇岳上午前往竹林山觀音寺，代表接受董事長蔡煌明率董監事團隊捐贈裝備，他致詞感謝寺方長期熱心公益、回饋地方，協助消防人員在處理電動車輛事故時，較無後顧之憂、提升救災效能。

陳崇岳指出，電動車火災非常難處理，短時間即會快速升溫且不易撲滅，防火毯可抑制溫度持續飆高、防止火勢向外延燒危及消防人員安全，底盤瞄子則可針對電動車底部電池降溫冷卻、抑制熱失控，大大提升搶救效能。

新北市消防局共有73個外勤分隊，原本靠預算編列與公益捐贈已有70條防火毯，再加上竹林山觀音寺捐贈28條，將使新北市成為全台少數每個分隊都至少配置1條防火毯的消防局。