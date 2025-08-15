淡水區義山平面停車場每小時20元 明起營運
新北市府和地方民意代表合作闢建的淡水區義山平面停車場，今天舉行祈福啟用儀式，將自明天起開始營運，臨停收費每小時20元，月票1300元。
新北市交通局長鍾鳴時表示，義山平面停車場位於淡水義山里市民活動中心對面，為有效利用公有土地，經民政局辦理土地變更，並由蔡錦賢、鄭宇恩2位議員各爭取100萬元經費闢建平面停車場，交由交通局委外經營管理。
交通局停車管理科長吳清哲指出，義山平面停車場計有45格小型車停車位，專業停車場經營業者並導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應支付進出場，減少排隊等候，並有24小時全天候監控管理，提供在地居民和遊客一個安全、便利、舒適的停車空間。
交通局指出，義山平面停車場臨停收費每小時20元，月票1300元，歡迎多加使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言