淡水區義山平面停車場每小時20元 明起營運

新北市府和地方民意代表合作闢建的淡水區義山平面停車場，今天舉行祈福啟用儀式，將自明天起開始營運，臨停收費每小時20元，月票1300元。

新北市交通局長鍾鳴時表示，義山平面停車場位於淡水義山里市民活動中心對面，為有效利用公有土地，經民政局辦理土地變更，並由蔡錦賢、鄭宇恩2位議員各爭取100萬元經費闢建平面停車場，交由交通局委外經營管理。

交通局停車管理科長吳清哲指出，義山平面停車場計有45格小型車停車位，專業停車場經營業者並導入智慧停管設備，採用車牌辨識系統及悠遊卡感應支付進出場，減少排隊等候，並有24小時全天候監控管理，提供在地居民和遊客一個安全、便利、舒適的停車空間。

交通局指出，義山平面停車場臨停收費每小時20元，月票1300元，歡迎多加使用。