以工代賑計畫銜接就業率偏低 新北：將修正實施要點完善制度
新北市社會局推廣兒少發展帳戶及辦理以工代賑計畫，避免弱弱循環，鼓勵自立脫貧，審計報告指，開戶者近3成未能穩定持續繳存，受贈捐款未依規定陳報，代賑工轉銜就業率偏低。社會局表示，會持續精進課程規畫，並於本年度修正相關實施要點，完善代賑工服務制度。
社會局配合衛福部推動兒少發展帳戶制度，為貧窮兒童設立個人帳戶，提供長期儲蓄的獎勵措施，鼓勵弱勢兒少累積資產，減少貧窮代間循環問題。
審計單位檢驗執行情況，根據新北強化社安網第二期計畫書預期效益，2024年開戶人數要達3000人，參與家戶穩定儲蓄率要有83％。截至去年9月底止，新北兒少符合參與開立資格4359人，實際開戶3013人，開戶率69.12％，已開戶者中，準時繳存者僅2144人，占開戶人數71.16％，未達穩定儲蓄率83％計畫目標。
社會局表示，截至今年7月底統計，新北市符合兒少發展帳戶資格人數有4610人，申請開戶人數3518人，穩定繳存2184人，存款率77.69%，且逐月增加中。2024年理財教育受訓比率達6.6%，已超過中央考核指標6%可獲滿分；另有關捐款資源，亦已於2025年2月函文衛生福利部備查完成。
此外，針對代賑工輔導，社會局表示，會持續提供獎勵措施，精進課程規畫，並持續透過社工訪視追蹤輔導，陪伴以工代賑進行就業轉銜，協助障礙排除，以促進代賑工順利轉型一般職場，並於本年度修正相關實施要點，完善代賑工服務制度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言