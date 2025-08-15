以工代賑計畫銜接就業率偏低 新北：將修正實施要點完善制度

新北市社會局推廣兒少發展帳戶及辦理以工代賑計畫，避免弱弱循環，鼓勵自立脫貧，審計報告指，開戶者近3成未能穩定持續繳存，受贈捐款未依規定陳報，代賑工轉銜就業率偏低。社會局表示，會持續精進課程規畫，並於本年度修正相關實施要點，完善代賑工服務制度。

社會局配合衛福部推動兒少發展帳戶制度，為貧窮兒童設立個人帳戶，提供長期儲蓄的獎勵措施，鼓勵弱勢兒少累積資產，減少貧窮代間循環問題。

審計單位檢驗執行情況，根據新北強化社安網第二期計畫書預期效益，2024年開戶人數要達3000人，參與家戶穩定儲蓄率要有83％。截至去年9月底止，新北兒少符合參與開立資格4359人，實際開戶3013人，開戶率69.12％，已開戶者中，準時繳存者僅2144人，占開戶人數71.16％，未達穩定儲蓄率83％計畫目標。

社會局表示，截至今年7月底統計，新北市符合兒少發展帳戶資格人數有4610人，申請開戶人數3518人，穩定繳存2184人，存款率77.69%，且逐月增加中。2024年理財教育受訓比率達6.6%，已超過中央考核指標6%可獲滿分；另有關捐款資源，亦已於2025年2月函文衛生福利部備查完成。

此外，針對代賑工輔導，社會局表示，會持續提供獎勵措施，精進課程規畫，並持續透過社工訪視追蹤輔導，陪伴以工代賑進行就業轉銜，協助障礙排除，以促進代賑工順利轉型一般職場，並於本年度修正相關實施要點，完善代賑工服務制度。