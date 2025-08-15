聽新聞
「.taipei」網域驚見線上博弈、情色小說 北市府：已要求停止使用
北市為行銷台北及數位城市，推動「.taipei」網域，但審計報告指出，一般民眾註冊的6079個網域中，有5個網站刊登有線上博弈及情色小說等相關違法訊息，市府應做好監督管理機制。對此，北市資訊局指出，已經要求營運廠商停止解析與使用。
北市至113年底「.taipei」網域註冊數計6473個，市府各機關單位網站數394個，一般民眾註冊數計6079個，其中 5個網站刊登有足球投注、線上博弈、線上博彩訊息，另外甚至有情色小說，恐涉經營線上博弈或散布情色文字等違反法律規定情事，監督管理應強化。
全球網域名稱，市場競爭激烈，企業或民眾皆可因不同考量下，採購不同的域名，例如.com、.io、或是.net等各式各樣的域名。除了特定類型的頂級網域，如「.museum」必須為國際博物館協會會員，會在申請前進行審查外，.taipei屬於地區型網域，與世界各地地區型頂級網域相同，例如如「.uk」、「.tokyo」採自由申請制。
資訊局指出，通常在申請階段，不會依據網站內容預先審核。有關網域內容，是參考.tw網域的機制，若收到檢舉或發生相關爭議，須由具管轄權的主管行政機關裁處，或依司法機關判決，得要求營運廠商停止解析。
資訊局表示，為了積極維護臺北市在網路世界的正面形象，配合審計查核中發現且違法事證明確的網域，已依「.taipei」管理政策要求營運廠商停止解析與使用。
北市資訊局長趙式隆表示，所有的頂級網域都採使用者自行申請制，各種有違規之虞的情形，並非少見，北市府對於.taipei 採取更嚴格的自律標準，其實相關的表現，優於其他頂級網域，.taipei也是台灣唯一獲得 ICANN 授權的頂級城市域名，也是一項在國際上獲認可的成就。
