雙城論壇今年是否舉辦？蔣萬安曝可能性「只有這問題」

台北上海雙城論壇今年由北市府率團赴上海市參加，傳出舉行的時間在9月25日。但還要台北上海雙方正式討論，須陸方同意。對於今年是否確定舉辦？台北市長蔣萬安上午受訪指出，沒有辦不辦的問題，只有什麼時候辦的問題。

雙城論壇今年邁入第16年，是台北市長蔣萬安任內第三次參加，任內第一次赴上海，第二次是台北市政府舉辦，這次輪到北市府前往上海。

蔣萬安上午參加「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式，對於今年雙城論壇是否舉辦？蔣萬安說，北市府一直都與上海保持密切聯繫。

蔣萬安說，他的立場始終如一，就是在對等尊嚴善意互惠原則下，進行城市交流，同時在兩岸愈嚴峻時候愈需要溝通，交流對話絕對比對抗好，有具體結果，就會向大家報告。