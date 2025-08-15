聽新聞
0:00 / 0:00
雙城論壇今年是否舉辦？蔣萬安曝可能性「只有這問題」
台北上海雙城論壇今年由北市府率團赴上海市參加，傳出舉行的時間在9月25日。但還要台北上海雙方正式討論，須陸方同意。對於今年是否確定舉辦？台北市長蔣萬安上午受訪指出，沒有辦不辦的問題，只有什麼時候辦的問題。
雙城論壇今年邁入第16年，是台北市長蔣萬安任內第三次參加，任內第一次赴上海，第二次是台北市政府舉辦，這次輪到北市府前往上海。
蔣萬安上午參加「抗戰勝利與台灣光復80周年紀念」圖片展開幕式，對於今年雙城論壇是否舉辦？蔣萬安說，北市府一直都與上海保持密切聯繫。
蔣萬安說，他的立場始終如一，就是在對等尊嚴善意互惠原則下，進行城市交流，同時在兩岸愈嚴峻時候愈需要溝通，交流對話絕對比對抗好，有具體結果，就會向大家報告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言