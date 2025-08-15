每月平均60次警報轟炸擾民 台北廣慈社宅3區長幼苦不堪言

台北廣慈社宅3區警報器被指長期擾民，議員接獲陳情，不僅響鳴次數過於頻繁且是高分貝警報音，嚴重影響幼兒及長者午休與日常生活品質，甚至可能使居民對警報聲麻痺，要求整併測試機制。台北市住都中心回應，已調降分貝、避免午間測試。

廣慈社宅3區設有公共托育家園、居家托育服務中心、住宿型長照機構、肢障者社區生活重建機構等設施。

議員詹為元說，今年5月至7月消防警報器響鳴共181次，包含107次測試、74次誤觸或誤報，等同平均每月超過60次；測試次數頻繁，誤報次數更占比近4成。7月地下室B4停車場就發生誤報10次、B3停車場1次，也因地下室消防警報與1樓系統連動，1樓居民單單7月就實際聽到11次警報誤報，平均每3天就響1次。

他指出，依消防法及相關檢修規定，甲類場所如托嬰中心、敬老院每半年檢修1次，乙類場所集合住宅、丙類場所停車場則每年檢修1次，但廣慈社宅3區測試頻率高於法定需求，住都中心、消防局、敬老院或承包廠商各自分頭進行，缺乏統一協調機制，導致同一月份內多批測試，干擾頻繁且分散，居民幾無喘息空間。

住都中心回應，經議員反映、為免造成住戶及相關單位生活影響，中心將與各使用單位協調時間，集中辦理檢測作業，並避免中午12時至下午2時30分間測試及播報公告。另將警報器鳴響調降分貝至法定最低值91分貝，提供更舒適的生活環境及品質。

詹為元認為，住都中心雖已將警報器鳴響調降分貝至法定最低值91分貝，並要求部分測試避開午休及早晚休息時段，但誤報頻率至今未見具體改善。他質疑，住都中心身為社宅管理單位，理應以維護公共安全與生活品質為首要職責，如今卻放任高誤報率與過量測試持續發生，實屬失職。

住都中心說，消防警報器響鳴次數頻繁是住戶使用設備不當、偵測環境異常造成。由於社宅內設有其他社福、長照單位，均須配合消防規定執行申報，也須檢測設備，因此警報器響鳴皆非設備異常造成的發報情形。