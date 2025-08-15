不滿曹興誠「假球說」 他下午到大巨蛋發400片雞排「揮別不堪年代」

罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人曹興誠曾在罷免投票說明會中，提及「職棒裡面有打假球的，打假球的人比正規打球的人更認真。」引起外界爭議及球迷不滿。網紅「一級嘴砲技術士」今兌現當初祭品文，在下午4點40分於大巨蛋發放發放400片雞排。

網紅「一級嘴砲技術士」在臉書表示，曹興誠於公辦罷免投票說明會上，當著全國觀眾的面講了這麼一段話，讓許多台灣人感到震驚。當晚他隨即在網路上宣布，只要曹興誠的罷免失敗，就在這個選區發雞排。

他說，尤其身為一個前防護員，歷經過台灣棒球最不堪的年代，不能接受有一個公眾人物，同時也是一個企業大老闆的人拿「職棒打假球，打假球的比較認真」來開玩笑。

他說，15日在大巨蛋旁發放雞排，正因大巨蛋有球賽。希望透過雞排，邀請大家一起來大巨蛋，不論是來看球員老公，還是來看啦啦隊老婆，一起買票進場看球，一起為台灣的棒球加油。「讓我們揮別了那不堪的年代，讓我們珍惜啦啦隊髮香撲鼻的夢幻。」

他也預告，將於下午4點40分發放號碼牌、下午5點發雞排。地點在忠孝東路四段343號前騎樓下（大巨蛋旁） 忠孝東、光復南交叉口，國父紀念館１號＆５號口上來。雞排400片按號碼牌領取，最晚預計下午5點半前會發完。

同時，攜帶有「棒球」的應援小物，球衣、球帽、毛巾、旗幟等，隊伍不限，物品從寬認定，或者持有當天的門票，或者站在人群前方高喊「我最喜歡的球員是ＯＯＯ」或「我是雷夢的老公」，即可再送數量有限的飲料。