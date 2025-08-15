新北資收物雜質 變固態燃料

新北市今年8月推動「資收物分選後雜質委外固體再生燃料再利用計畫」，將雜質委託再利用廠商製成固體再生燃料，每噸再生燃料可替代0.86公噸煤，提升資收物再利用率。

新北市資源回收率去年達66.32%，名列六都前茅，不過清潔隊收取的回收物中，每年仍有近6000噸的塑膠、舊衣或是複合性材質屬於無法利用雜質，最後只能送到焚化爐焚燒，增加焚化爐負擔。

新北市五股雖有全國首座AI資源回收分選廠，每年分選1.2萬公噸資收物，效率已提升5倍，還是有不少雜質難利用。

環保局委託再利用廠商製成固體再生燃料（SRF），藉由檢測、破碎、篩分、造粒等程序，將雜質製作成適合發電廠、水泥窯及各類工業鍋爐的固體燃料，減少這些行業一部分化石燃料使用量，再利用廠商也可從處理及販售固體再生燃料中獲利，促成產業的循環。

看守台灣協會祕書長謝和霖指出，生活垃圾有不少無法回收但可燃的垃圾，地方政府將這些雜質作為SRF無可厚非，但要把關這些固體燃料的氯、硫成分須符合標準，因為SRF最擔心裡頭是否有燃燒後會產生戴奧辛的PVC塑膠。

謝和霖建議，各地方政府可從民眾端做好教育，怎麼判斷哪些不可回收物可作為安全燃料，或直接在垃圾分類項目新增一項可燃垃圾，如發票、車票或是複寫紙不可回收，但可以作為燃料，不要丟到一般垃圾。