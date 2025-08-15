經營困難 新北17家觀光工廠退場

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北36家觀光工廠及產業文化館，近年退場有17家，平均經營觀光服務時間約為7年，影響投入輔導資源的效益。市府經發局表示，未來如業者有意回歸產業觀光行列，也將協助輔導轉型及品牌行銷。

不少親子客、旅遊團會到觀光工廠遊賞，但近年遇疫情、缺工等考驗，觀光工廠經營難度增加。為協助觀光工廠吸引人潮，經發局2022年至2024年委託廠商辦理觀光工廠及產業文化館行銷推廣委託專業服務案。

新北審計處指出，受過轉型輔導成功的觀光工廠，或是產業文化館，平均經營觀光服務約7年退場，質疑影響投入輔導資源效益。另，經發局整合觀光工廠及產業文化館共同行銷宣傳，但部分行銷活動的場館參與率未達8成，配合活動場館及消費者對部分活動滿意度也未達8成。

經發局回應，推動「產業觀光輔導計畫」，透過主題企畫、場域動線規畫及空間展示設計等經營輔導，協助傳統產業轉型為兼具觀光特色的據點。每年均辦理觀光工廠輕旅行等系列行銷活動，除政府提供輔導資源外，也有賴企業決策者經營轉型決心。

經發局說，近3年各縣市多有觀光工廠退場，大環境改變是業者選擇退出原因，如市場通路多元、企業改革、經營重心轉移。

