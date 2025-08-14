快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

跨海為愛而來 德國新人在台南圓夢結婚感受古都人情與浪漫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市觀旅局準備象徵「長長久久」的大腸包小腸及烏魚子手工皂禮盒、讓幸福有個靠山的魚頭君頸枕等精緻好禮致贈，為來自德國的新人獻上最誠摯的祝賀。圖／南市觀旅局提供
南市觀旅局準備象徵「長長久久」的大腸包小腸及烏魚子手工皂禮盒、讓幸福有個靠山的魚頭君頸枕等精緻好禮致贈，為來自德國的新人獻上最誠摯的祝賀。圖／南市觀旅局提供

文學家葉石濤曾讚頌，「台南是一個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」台南，不僅是台灣具歷史底蘊的古都，古色古香的街巷與百年文化景點，更為旅客心目中適合結婚與蜜月的城市，也吸引一對來自德國的新人跨海來台，就為在台南登記結婚。

來自德國的新人Martin Beck與Greta Ott近期選在台南中西區戶政事務所完成終身大事，南市府觀旅局也特別獻上象徵「長長久久」的大腸包小腸及烏魚子手工皂禮盒、幸福有個靠山的魚頭君頸枕等好禮，讓新人在異地也能感受到新婚浪漫的幸福氛圍。

新人說，大學時期聽聞台灣的溫暖友善，且在德國時一度遭逢低潮，後來聽從父親建議到台灣來散心，起初到台南時，就遇上熱心民眾在自己迷路及搬行李時主動幫助，讓她感受到人情溫暖。

她也提到，台南就像是自己的「心靈故鄉」，不僅廟宇文化撫慰人心，日常交流更令人平靜，因此也和交往十多年的男友選擇到台南登記結婚，跨海圓夢，整個結婚登記流程也相當順暢溫馨。

觀旅局表示，感謝交通部觀光署及駐法蘭克福辦公處的精心安排，也向這對新人送上最誠摯的祝福，近年來台南也積極推廣以愛情為主題的的系列活動，除有象徵「山盟海誓」的特色活動與景點外，更有四季皆宜的婚攝場地，也很適合新婚夫妻在此度蜜月、拍攝婚紗。

此外，適逢七夕情人節即將來臨，觀旅局也與業者合作推出「安平－馬公觀光交通船班七夕特惠方案」，憑25日至28日在台南住宿證明，2人船票共999元；憑29日當天住宿台南證明，2人船票共777元，相當優惠，歡迎情侶、親友組團搭乘，共同體驗海上浪漫跳島行程。

來自德國的一對新人愛上台南的人情與溫暖，近期跨海來台，並選在台南中西區戶政事務所完成終身大事。圖／南市觀旅局提供
來自德國的一對新人愛上台南的人情與溫暖，近期跨海來台，並選在台南中西區戶政事務所完成終身大事。圖／南市觀旅局提供

台南 結婚 新人

延伸閱讀

新北天燈節及歡樂耶誕城再獲兩大國際大獎殊榮

又是當事國不在場？各界憂雙普會重演1945年「雅爾達密約」

川普、普亭將會晤 德國政府：不能越過烏克蘭談和平

穩定幣發行商狂囤美債 持有量比德國還多

相關新聞

跨海為愛而來 德國新人在台南圓夢結婚感受古都人情與浪漫

文學家葉石濤曾讚頌，「台南是一個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」台南，不僅是台灣具歷史底蘊的古都，古色...

新北雙溪區公所親子捏塑課程 用愛捏土共創美好回憶

為促進親子互動與家庭情感交流，新北市雙溪區公所於暑假期間舉辦「用愛捏土做陶趣」親職教育課程，活動於魚行里活動中心一連兩天熱鬧登場，吸引眾多家庭踴躍參加。此次課程以輕黏土為媒介，親子共同創作造型可愛、生動有趣的「蜜蜂熊」，不僅讓孩子們發揮創意，也讓家長們重新找回動手做的樂趣。

新北雙溪明天宮周邊道路整修 提升通行安全與品質

新北市雙溪區共和里明天宮一帶道路近日進行鋪面整修工程，透過公所協助整合在地需求，主動向市府爭取資源，由於路面老舊龜裂，影響行車與行人安全，為改善通行品質，雙溪區公所與共和里長積極合作推動此項整修作業。

遮陽又擋雨 新北汐止火車站候車亭展新貌

在汐止火車站旁，位於大同路上的公車候車亭，每天等公車的人很多，不過老舊的候車亭不但有漏水問題，雨遮也太窄，下雨的時候水都會潑進來，民眾抱怨等公車很不方便，所以立委廖先翔協助爭取改善，現在兩座大型全新的候車亭已經完工，民眾說等公車更舒適方便。

新北汐止禮門里環境營造五星級 李朝發獲特優里長

汐止區今年8位特優里長，其中禮門里的里長李朝發，從上任後積極推動綠色環境建設，和公部門配合打造了會呼吸的道路，以及基隆河沿線的綠色廊道等等，所以新北市政府環保局提報為特優里長。

中央遲遲不說明年統籌款、一般性補助款有多少 新北憂預算開天窗

新北審計處報告指出，5月中央通知地方刪減一般性補助款，新北今年一般性補助款減少30.4億，減幅27％，恐影響市府財政負擔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。