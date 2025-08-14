新北汐止禮門里環境營造五星級 李朝發獲特優里長

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
禮門里長李朝發獲新北市政府環保局提報為特優里長。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區今年8位特優里長，其中禮門里的里長李朝發，從上任後積極推動綠色環境建設，和公部門配合打造了會呼吸的道路，以及基隆河沿線的綠色廊道等等，所以新北市政府環保局提報為特優里長。

禮門里長李朝發表示，這次特優里長是新北市政府環保局提報的，新北市一千多里只有提報一個，因為平時都有在維護環境整潔，一個星期除了星期六，一、三、五有雇工，二、四及日，都是由志工自己打掃維護環境，幾乎每天都有人在打理環境，要特別感謝志工平時辛苦付出。

李朝發當里長以來，和公部門配合打造了會透氣的，會呼吸道路，以水樸滿的概念，在底下做了兩個集水井，不但能達到降溫的效果，存的水還能應付這一大片森林生態園區的植物用水，另外沿線包括森林區以及基隆河畔步道的綠色廊道，也不斷的植栽綠美化，和志工一起整頓環境，維護永續，在每一年市政府舉辦的里環境認證當中，連年拿下五星級認證，這次獲得特優里長，志工都表示肯定。

里內種了梅花、紫藤花、炮杖花、蒜香藤等等，生態環境也很好，不時有鳥類棲息，持續推動環保低碳，打造五星級的居住環境，特優里長李朝發要讓禮門里越來越好。

綠色 環保局

