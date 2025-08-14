中央遲遲不說明年統籌款、一般性補助款有多少 新北憂預算開天窗

新北審計處報告指出，5月中央通知地方刪減一般性補助款，新北今年一般性補助款減少30.4億，減幅27％，恐影響市府財政負擔。新北財政局長陳榮貴說，地方現正在編列明年預算，中央到現在還不講明年一般性補助款、統籌分配稅款有多少，到8月底還不說明年預算恐開天窗，若中央到年底仍不給今年一般性補助款，市府錢不夠只能去借錢了。

新北市府2024年歲入決算2051億、歲出決算2030億，歲入歲出賸餘20億，已連續四年賸餘。新北審計處分析原因，一是獲配中央統籌分配稅款，較預計增加72億最多，其次是土地稅收入較預計增加28億。陳榮貴解釋，統籌分配稅款較預計增加，是國稅預估較保守，土地增值稅則是反映房市交易熱絡。

不過今年5月中央通知調整2025年一般性補助款，調整後一般性補助款預算數為81億33萬餘元，較原預算數111億4448萬餘元，減少30億4414萬餘元，減少幅度達27.32％，恐將影響市政府財政負擔。

新北民進黨團總召廖宜琨說，市府去年支出比收入少相當於超徵，跟今年一般性補助款遭刪減是兩回事，且統籌分配稅款有增加，地方一般性補助款勢必要下降，不然中央哪有這麼多錢？不可能維持一樣的額度。此外，針對今年中央刪減地方一般性補助款，廖認為等到823罷免後情況才會比較明朗。

另外，黨團預計在20日臨時會提案普發現金4.6萬，廖指出，既然中央、地方都是在舉債情形下，為了民生經濟不應分中央地方，應大家都要做。不過廖建議促進經濟，消費券也不失為是個好選項。

新北國民黨團書記長王威元則批評，現在主計處頭最痛，明年統籌分配稅款374億是否會來、今年一般性補助款被凍結，到底明年預算歲入要編多少都不知道，現在市府停管基金都已經負債80億，民進黨議員還要發現金「生食都無夠，哪有通曝乾」。

財政局長陳榮貴直言，現正是市府編列明年度預算時間，過去中央要給多少一般性補助款、統籌分配稅款，往年在8月初就會講，「但中央現在都沒有答案」只說等他們預算確定，若到8月底還不告訴地方，地方政府明年度預算恐開天窗。