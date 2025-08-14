遮陽又擋雨 新北汐止火車站候車亭展新貌

在汐止火車站旁，位於大同路上的公車候車亭，每天等公車的人很多，不過老舊的候車亭不但有漏水問題，雨遮也太窄，下雨的時候水都會潑進來，民眾抱怨等公車很不方便，所以立委廖先翔協助爭取改善，現在兩座大型全新的候車亭已經完工，民眾說等公車更舒適方便。

汐止火車站的公車站，這次不但換成兩座超大型的公車候車亭，上頭的雨遮也整片加大，可以遮陽又能擋雨，現在完成了，今(14)日立委廖先翔就到現場關心使用狀況，民眾說新的候車亭很舒適，看起來也很美觀，不過美中不足的是公車動態資訊看板還沒裝。

立法委員廖先翔表示，汐止火車站的候車亭就在火車站旁邊，也在中正市場旁，所以搭公車的人非常的多，之前因為候車亭的設計對於下雨時的擋雨功能是比較差的，所以在就任後就請交通部協助地方交通局針對候車亭做大規模的改造，當初除了擋風遮雨的功能比較差之外，因為柱子是在人行道中央，行人通行也不是那麼方便，這次一併調整，將花圃做退縮，讓人行道空間變寬廣，也用單臂式的候車亭，增強擋風遮雨的功能，避免刮風下雨時，民眾在等車時會淋濕。

廖先翔指出，硬體完成後，包括後續的公車動態顯示系統，因為這邊搭乘的老人家也比較多，可能也都要看公車什麼時候到站，會請交通局儘快接上公車動態顯示系統，還有之前在整理地平時，有一塊排水沒有做好的地方，也一併請相關單位改善，提供民眾更舒適的大眾運輸的搭乘空間。