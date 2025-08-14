新北雙溪明天宮周邊道路整修 提升通行安全與品質
新北市雙溪區共和里明天宮一帶道路近日進行鋪面整修工程，透過公所協助整合在地需求，主動向市府爭取資源，由於路面老舊龜裂，影響行車與行人安全，為改善通行品質，雙溪區公所與共和里長積極合作推動此項整修作業。
共和里長李蓁芳表示，感謝市府與區公所對地方建設的重視與協助，明天宮周邊道路是許多居民及信眾經常往來的路段，過去因長年使用造成路面坑洞破損，常有居民反映行走不便。這次透過申請與公所協調，順利完成整修作業，將大幅提升居民出入的便利與安全。
雙溪區長劉盈良表示，市府長期致力於改善地方道路環境，並與區公所攜手合作，持續推動路面整修工程，針對小型或局部損壞路段提供即時修復，有效提升道路品質與行車安全。
