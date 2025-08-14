新北雙溪明天宮周邊道路整修 提升通行安全與品質

在汐止火車站旁，位於大同路上的公車候車亭，每天等公車的人很多，不過老舊的候車亭不但有漏水問題，雨遮也太窄，下雨的時候水都會潑進來，民眾抱怨等公車很不方便，所以立委廖先翔協助爭取改善，現在兩座大型全新的候車亭已經完工，民眾說等公車更舒適方便。

2025-08-14 18:51