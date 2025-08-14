新北雙溪區公所親子捏塑課程 用愛捏土共創美好回憶

為促進親子互動與家庭情感交流，新北市雙溪區公所於暑假期間舉辦「用愛捏土做陶趣」親職教育課程，活動於魚行里活動中心一連兩天熱鬧登場，吸引眾多家庭踴躍參加。此次課程以輕黏土為媒介，親子共同創作造型可愛、生動有趣的「蜜蜂熊」，不僅讓孩子們發揮創意，也讓家長們重新找回動手做的樂趣。

活動現場洋溢著溫馨歡樂的氛圍，孩子們一邊開心地搓揉黏土、發揮想像力，大人們則聚精會神、細心雕塑，認真程度甚至不亞於孩子。有的家庭分工合作，一人塑形、一人黏合，配合默契十足。

也有祖孫三代同堂共襄盛舉，長輩們雖然動作略顯緩慢，卻以滿滿的耐心陪伴孩子完成每一個步驟，彼此互助、教學相長，處處展現溫馨的親子情誼。

雙溪區長劉盈良表示，期盼透過這類寓教於樂的手作活動，讓家長與孩子在假期中有更多互動的機會，也透過合作完成作品的過程，培養默契與情感連結，留下一段難忘的家庭回憶。未來也將持續規劃更多元的親職教育課程，陪伴在地家庭一同成長。