台北文化獎出爐 1975創設「藝術家」、「爾雅」這兩人獲殊榮

第29屆台北文化獎今天公布得獎者，由創辦「藝術家」雜誌社的何政廣，以及創辦爾雅出版社的隱地（本名：柯青華）兩位獲得殊榮，恰巧的是兩人皆於1975年創立雜誌出版社，文化局表示，兩人以出版為志業，堅持推動文學與知識的傳播，見證了台灣文化的演進。

文化局介紹，為藝術推廣與文化實踐的先河何政廣自幼熱愛美術，致力推動兒童美術教育與藝術普及，並參與教育部美術獎勵計畫及多所公立美術館籌備，更於1975年創辦「藝術家」雜誌社，邀請全球華人藝術寫作者參與撰稿，半世紀耕耘，成為華人藝術界不可或缺的文化平台。

台北文化獎遴選委員會表示，何政廣長年帶領「藝術家」雜誌社與出版社，不僅關注藝術發展脈動，也積極支持現代與當代藝術創作。何的性格低調沉穩，胸襟寬厚，樂於接納多元觀點，長期陪伴藝術工作者成長，今年獲第13屆總統文化獎「文化耕耘獎」肯定。

另一位則同樣於1975年創辦爾雅出版社的隱地，開創文學選本出版的先河，建構台灣文學制度化、多元化的出版基礎，並長期推出「年度小說選」、「年度詩選」等系列，即使面臨出版市場的種種挑戰，仍堅持為作家出書，爾雅出版社也因此成為台北市的重要文化場域。

台北文化獎遴選委員會說，隱地創立爾雅出版社至今五十年，始終堅持不以市場為導向，長年深耕純文學出版，成為台灣文學書寫的一道風景，不僅建立起文學選集的出版傳統，更與九歌、洪範等並列為台灣重要文學出版社，其出版理念與實踐深具典範價值，足為後輩敬仰。