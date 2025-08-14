北市39處室內避難收容所不符規定 消防局：會修正

台北市規定室內避難收容處所以每人4平方公尺為原則，審計報告指出39處不符規定；北市消防局今天表示，將針對不符規定的室內避難收容處所進行評估，且會修正收容量能。

依審計部113年度台北市總決算報告，北市府為執行災害防救會報事務，設立台北市災害防救辦公室，置有減災規劃組等，由消防局主管。

根據審計部報告，至去年10月止，北市府設置供水災、震災及土石流等災害的室內緊急避難收容處共314處，但有39處出現每人可用空間不足4平方公尺，不符規定。

北市消防局回應，將重新對39處空間不足收容處所進行評估，並修正收容量能，以符合每4平方公尺容留1人的規範。

另方面，審計報告提到，北市府為執行各項防災措施及災害搶救準備工作，每年都會更新土石流、老舊聚落、列管邊坡等防災地圖，並按月於北市山坡地資訊整合系統更新相關保全住戶戶數及人數，但系統公布資訊與部分區公所網站公布土石流保全住戶戶數及人數不一致。

北市消防局表示，已通知網站維護單位進行確認、核對後已完成更正。