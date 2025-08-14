快訊

台積電、三星都是客戶…日本供應商廠房失火 引半導體斷鏈憂慮

93歲嬤被連打帶殺慘死…男子才回雲林8個月 鄰居、親友「人見人怕」

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

北市39處室內避難收容所不符規定 消防局：會修正

中央社／ 台北14日電

台北市規定室內避難收容處所以每人4平方公尺為原則，審計報告指出39處不符規定；北市消防局今天表示，將針對不符規定的室內避難收容處所進行評估，且會修正收容量能。

依審計部113年度台北市總決算報告，北市府為執行災害防救會報事務，設立台北市災害防救辦公室，置有減災規劃組等，由消防局主管。

根據審計部報告，至去年10月止，北市府設置供水災、震災及土石流等災害的室內緊急避難收容處共314處，但有39處出現每人可用空間不足4平方公尺，不符規定。

北市消防局回應，將重新對39處空間不足收容處所進行評估，並修正收容量能，以符合每4平方公尺容留1人的規範。

另方面，審計報告提到，北市府為執行各項防災措施及災害搶救準備工作，每年都會更新土石流、老舊聚落、列管邊坡等防災地圖，並按月於北市山坡地資訊整合系統更新相關保全住戶戶數及人數，但系統公布資訊與部分區公所網站公布土石流保全住戶戶數及人數不一致。

北市消防局表示，已通知網站維護單位進行確認、核對後已完成更正。

保全 北市府 土石流

延伸閱讀

頂樓外牆及附屬設施剝落 北市建管處：重罰6萬

烏日工廠冒火煙…現場水源缺乏 消防局急派多單位水庫車支援

北市偵查隊長被搜索 文山一警分局：配合北檢偵辦

不只省去繳費單！北市智慧停車柱還能助查緝欠稅、違規車輛

相關新聞

台北文化獎出爐 1975創設「藝術家」、「爾雅」這兩人獲殊榮

第29屆台北文化獎今天公布得獎者，由創辦「藝術家」雜誌社的何政廣，以及創辦爾雅出版社的隱地（本名：柯青華）兩位獲得殊榮，...

榮獲智慧城市卓越獎！蔣萬安舉1999為例 曝市民熱線有感

台北市榮獲「2025智慧城市卓越貢獻獎－智慧治理」獎，為市府首次獲獎，北市長蔣萬安今親自出席領獎。蔣提到，台北市打造智慧...

新北天燈節及歡樂耶誕城再獲兩大國際大獎殊榮

新北市政府觀光旅遊局辧理之兩大知名活動「2025新北巿平溪天燈節」及「2024新北歡樂耶誕城」活動再傳獲國際大獎捷報。「2025新北巿平溪天燈節」榮獲「2025德國柏林設計獎之行銷-活動體驗類-金獎」

頂樓外牆及附屬設施剝落 北市建管處：重罰6萬

臺北市大同區民權西路豪華大廈13日發生頂樓外牆及附屬設施掉落造成公安危害，經查該棟建築物為民國69年核發使用執照之老舊大樓，經建管處派員趕赴現場協助進行建築安全檢視，初步檢視結果，該大樓目前已將頂樓外

新北水利局嚴正駁斥臺南引用「清淤經費短給」說法

針對台南市政府發布新聞稿，引用監察院報告內容，指稱新北市政府「中央補助清淤經費808萬餘元分配予汐止區公所僅給600萬元」，新北市水利局駁斥與事實不符。水利局指出，109年度核予汐止區公所共計1235

善的循環 新北宗教團體年捐4.6億助弱勢

宗教信仰不僅是民眾心靈寄託，更是社會弱勢重要支持力量，新北市宗教團體去年總計捐助高達4億6999多萬元給新北市府照顧弱勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。