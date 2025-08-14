快訊

榮獲智慧城市卓越獎！蔣萬安舉1999為例 曝市民熱線有感

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前右三）、新北市副市長劉和然（前右二）今天出席幸福智慧城市卓越貢獻獎領獎。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安（前右三）、新北市副市長劉和然（前右二）今天出席幸福智慧城市卓越貢獻獎領獎。圖／北市府提供

台北市榮獲「2025智慧城市卓越貢獻獎－智慧治理」獎，為市府首次獲獎，北市長蔣萬安今親自出席領獎。蔣提到，台北市打造智慧城市兩重要引擎是吸引新創人才，打造創業家友善城市；另一是打造AI Driven Smart City。

蔣萬安再舉台北市1999為例，他說，今年剛好是台北市推出1999市民熱線20周年，北市府這個時候特別導入AI，讓語言馬上可轉文字，只要市民電話進來，第一時間市民的問題就可以馬上轉換成文字，馬上答案出來，話務人員就可以即刻縮短僅剩一個步驟，就用市民聽得懂的話語，回覆市民，目前方案已經上路，也會持續精進。

蔣萬安說，台北市會加倍努力朝智慧城市目標前進，除持續吸引更多相關領域的國際一流企業到台北，吸引更多人才，也希望有機會與更多科技產業朋友密切合作，推動台北智慧城市的進步。

新北市政府這次也獲獎，副市長劉和然代表市長侯友宜出席領獎，劉致詞時一開始提到，蔣萬安市長代表台北市政府領獎，「我是副市長，還沒有...」，劉發現自己說太快了，趕緊改口說「不是還沒有...，我現在是副市長，要謝謝市長侯友宜..」，已經將新北市智慧城市擘畫到2030年。

劉和然提到，新北市是一個非常大的城市，最重要是防汛期、風災、只要驟降雨等一來，第一是安全，第一時間要保障民眾的生命安全；第二是智慧經濟，一個國家城市現在看的是經濟；第三是智慧生活、第四是環境永續，最後是智慧政府，地方政府與中央政府不同到是，就是智慧城市地方政府施政要落實、要到位。

劉說，新北市有高達30萬的工商登記，還有26家非常重要的ＡＩ關鍵產業，新北市政府扮演關鍵角色，也會持續培養人才。

