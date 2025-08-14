新北水利局嚴正駁斥臺南引用「清淤經費短給」說法

針對台南市政府發布新聞稿，引用監察院報告內容，指稱新北市政府「中央補助清淤經費808萬餘元分配予汐止區公所僅給600萬元」，新北市水利局駁斥與事實不符。水利局指出，109年度核予汐止區公所共計1235萬（包含委辦經費600萬及移由區公所編列635萬）辦理雨水下水道疏濬清淤相關工程，實際支用達1,041萬餘元，遠超過核定補助款，並無外界所稱的「短給」或「挪用」情形。新北市府呼籲，勿以不實言論牽扯他人，模糊自身問題焦點。

新北市水利局表示，中央一般性基本設施補助款執行績效，會直接影響後續年度補助額度，因此，各受補助地方政府依慣例，都會將這筆一般性基本設施補助經費優先支用於相關建設。以汐止區公所為例，109年度辦理雨水下水道疏濬清淤工程，實際支用金額達1,041萬餘元，已超過核定的一般性基本設施補助808萬餘元，足以證明經費均使用於疏濬清淤工程施作，並無外界所稱的「短給」或「挪用」情形。

新北市水利局說明， 從109年至111年間中央透過一般性補助款，補助地方政府辦理雨水下水道疏濬清淤工程，水利局分配予相關區公所辦理疏浚清淤，實際支用總金額皆高於中央補助核定款。這不僅證明新北市在疏浚清淤維護所投入的經費，遠超過中央補助額度，且全數用於疏濬清淤工作，同時展現了積極投入市政建設的決心與行動。

水利局指出，事實上，新北市在下水道建設與維護成效方面表現卓越，連續14年獲得國土署雨水下水道考評「優等」肯定，是全國唯一連續多年獲此殊榮的縣市政府，足堪全國地方政府表率，另查閱「新北市雨水下水道地理資訊系統」，雨水下水道建設完成長度已達877公里，此系統提供一般民眾免登入即可查詢，歡迎大家多加使用。

水利局強調，面對天然災害與災後復原，地方政府應以解決問題、保障市民安全為首要任務，而非藉由不實指控轉移視線。任何討論都應建立在完整事證與事實基礎上，共同專注於防救災工作，攜手守護城市安全。

聚傳媒