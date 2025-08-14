頂樓外牆及附屬設施剝落 北市建管處：重罰6萬
臺北市大同區民權西路豪華大廈13日發生頂樓外牆及附屬設施掉落造成公安危害，經查該棟建築物為民國69年核發使用執照之老舊大樓，經建管處派員趕赴現場協助進行建築安全檢視，初步檢視結果，該大樓目前已將頂樓外牆及附屬設施修繕完畢，現場人員特別向該大樓管委會提醒，應即刻進行全面檢查診斷，以確保公共安全。
北市府建管處表示，依《建築法》第77條規定，建築物所有權人、使用人應負責維護建築物之安全；本案因未善盡管理維護責任，導致頂樓外牆及附屬設施掉落危及公共安全，建管處將依建築法第91條規定，裁罰新臺幣6萬元，若造成民眾生命財產之損害，除依建築法相關規定予以裁罰外，亦應負相關民刑事責任。
建管處處長虞積學強調，為鼓勵民眾維護老舊建物外牆安全檢測及完成修繕，依「臺北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」規定，民眾可申請補助修繕建築物外牆費用，補助對象為屋齡10年以上的建築物，以棟為單位，補助最高限額為新臺幣20萬元，採實支實付。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言