頂樓外牆及附屬設施剝落 北市建管處：重罰6萬

臺北市大同區民權西路豪華大廈13日發生頂樓外牆及附屬設施掉落造成公安危害，經查該棟建築物為民國69年核發使用執照之老舊大樓，經建管處派員趕赴現場協助進行建築安全檢視，初步檢視結果，該大樓目前已將頂樓外牆及附屬設施修繕完畢，現場人員特別向該大樓管委會提醒，應即刻進行全面檢查診斷，以確保公共安全。

北市府建管處表示，依《建築法》第77條規定，建築物所有權人、使用人應負責維護建築物之安全；本案因未善盡管理維護責任，導致頂樓外牆及附屬設施掉落危及公共安全，建管處將依建築法第91條規定，裁罰新臺幣6萬元，若造成民眾生命財產之損害，除依建築法相關規定予以裁罰外，亦應負相關民刑事責任。

建管處處長虞積學強調，為鼓勵民眾維護老舊建物外牆安全檢測及完成修繕，依「臺北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用作業要點」規定，民眾可申請補助修繕建築物外牆費用，補助對象為屋齡10年以上的建築物，以棟為單位，補助最高限額為新臺幣20萬元，採實支實付。

