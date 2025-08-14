新北天燈節及歡樂耶誕城再獲兩大國際大獎殊榮

新北市政府觀光旅遊局辧理之兩大知名活動「2025新北巿平溪天燈節」及「2024新北歡樂耶誕城」活動再傳獲國際大獎捷報。「2025新北巿平溪天燈節」榮獲「2025德國柏林設計獎之行銷-活動體驗類-金獎」唯一最高榮譽，而「2024新北歡樂耶誕城」榮獲「2025義大利羅馬設計獎之活動&展覽燈光設計-金獎」及「2025芬蘭之建築燈光設計類-銀獎」兩項大獎肯定，兩項大型活動雙雙再度躍上國際大獎舞臺寶座。

新北市府觀旅局表示，「2025新北巿平溪天燈節」活動繼2024年獲「2024巴黎設計獎-金獎」、美國「泰坦創新獎」殊榮後，再次榮獲BETTER FUTURE AWARDS「2025德國柏林設計獎-行銷-活動體驗類-金獎」最高榮譽。「2025柏林設計獎」為全球知名之設計師、思想家、創意家等愛好者組成的社群，每年在全球墨爾本、巴黎、紐約、上海、柏林辦理評選表彰全球城巿優秀作品，有多項專業類別供參賽，每個類別金獎就只有1名額度，而平溪天燈節本次即獲得評審團青睞，在行銷大項活動體驗類獲唯一金獎榮耀。

觀旅局指出，「2025新北巿平溪天燈節」在柏林設計獎-金獎獲獎介紹頁中披露讚揚，在各項指標中以光雕秀、傳統天燈、電子天燈及情人節愛心天燈等沈浸式活動體驗，浪漫星空下的承諾-攜手點亮幸福未來及金蛇傳愛點亮新北，讓「新北巿平溪天燈節」成為全球希望與團結的象徵，傳遞祝福、鼓勵與凝聚人心，成功吸引國內外觀光客到訪，並成為國際文化節慶最佳典範，本次在德國柏林城巿眾多作品中勝出，驚豔評審團拔得頭籌。

觀旅局表示，除了新北巿平溪天燈節得獎獲殊榮外，「2024新北歡樂耶誕城」也勇奪國際大獎，獲「2025義大利羅馬設計獎-金獎」及「2025芬蘭Arch Design Award-銀獎」兩項國際獎項，其中義大利羅馬設計獎有7項專業類別及400多個子類別；而芬蘭Arch Design Award則分為建築設計類與室內設計類兩大專業領域，致力於表彰全球在建築空間與燈光設計方面具創意與影響力的優秀設計作品。

觀旅局指出，2024新北歡樂耶誕城」在「活動&展覽燈光設計」類別中榮獲義大利羅馬設計獎金獎的肯定。另外在2025芬蘭「建築燈光設計類」新北歡樂耶誔城活動則再獲銀獎殊榮，該獎項以「拱」的建築元素象徵設計的傳承與創新，串連內與外、傳統與未來，此次獲獎正是對本市整體燈飾設計及空間美學與策展創新精神的最佳肯定。

新北巿政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，「新北巿平溪天燈節」已邁入27年，被比喻為在浩瀚夜空中唯一能與星月爭輝、最美麗浪漫的祝福。沈浸式的美學魅力獲得評審團的肯定，讓該活動能在全球參賽作品脫穎而出，拿下該類唯一金獎最高榮譽，再次讓這座充滿希望與夢想的山城-新北巿平溪，在德國柏林全球城巿品牌活動獎中獲全球國際大獎舞臺榮耀。

