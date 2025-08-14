善的循環 新北宗教團體年捐4.6億助弱勢

宗教信仰不僅是民眾心靈寄託，更是社會弱勢重要支持力量，新北市宗教團體去年總計捐助高達4億6999多萬元給新北市府照顧弱勢。新北市府今天舉行績優宗教團體表揚大會，市長侯友宜表示，有他們的犧牲與奉獻，社會才能持續穩健地向前運行。

新北市府今天表揚250績優宗教團體與個人，包括「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」等3大類獎項。

侯友宜表示，新北市有最好的宗教團體，除致力宗教弘法宣揚外，更積極投入公益慈善及社會教化等事業，各宗教團體也是市府重要夥伴，協助各項政策推動，感謝宗教團體持續為社會傳遞正向力，發揮濟世愛民精神，讓愛滿人間。

民政局長林耀長表示，今年榮獲公益慈善類獎項的團體，捐助總金額高達4億6999多萬元，包含蘆洲湧蓮寺、樹林鎮南宮、南山福德宮、瑞芳青雲殿、板橋慈惠宮、板橋接雲寺、林口竹林山觀音寺及財團法人新北市三峽長福巖清水祖師公等，對於地方民眾奉獻良多，廣泛照顧每一位市民朋友。

靈鷲山無生道場積極推廣「愛地球、愛和平」全球運動，號召民眾以實際行動愛地球、落實資源循環永續環保概念，持續為社會傳遞正向的力量；板橋慈惠宮、板橋深丘福德宮、財團法人新北市中和福和宮、潭底福德宮、保福宮等多家宗教團體，更是慷慨解囊，捐贈警消、義消及環保等設備及民生等物資。

宗教團體也紛紛響應環保、節能減碳，協助推廣市府政策，五股九天玄女宮響應政府節能減碳政策，除全面實施一爐一香外，更將宮廟內燈具改為LED 設備及環保金爐與大家一起愛護地球。

個人奉獻獎項表彰宗教界服務20年以上、對宗教發展耕耘付出者，今年最年長的受獎者為林口區財團法人新北市竹林山觀音寺董事陳有全，自民國93年開始擔任竹林山觀音寺巡迴媽蘆竹區信徒代表，期間熱心參與並協助寺廟慶祝坪位蘆竹區巡迴媽值年慶典活動，並協助寺廟主體重建所需各項寺務，無私奉獻推動並協助各地方宗教慶典活動。