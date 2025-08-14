前30分鐘免費騎 YouBike人次漲 將破4億人次

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市交通局長謝銘鴻與微笑單車公司人員慶祝YouBike騎乘人數將破4億人次。記者邱書昱／攝影
北市YouBike騎乘人數將突破4億人，預計今明天將現身，可以獲得2萬元即享券。交通局表示，自恢復30分鐘免費騎乘，使用人次成長53%，約有25％原本騎乘或開汽機車的民眾，改以YouBike代步。

北市交通局運輸管理科長朱宸佐表示，目前北市建置1633個租賃站點、23860輛的YouBike，換算民眾步行150到200公尺就有一個站點，且自2024年2月28日開始推出前30分鐘免費，使用人次成長53％，截至今年8月更累積要到4億人次。

4億人次預計在今明兩天出爐，為了慶祝突破騎乘人次，朱宸佐說，第4億名騎士可以獲得微笑單車公司提供、相當於2萬元的即享券，前後5名使用者可獲得1千元商品禮券。

同時，會在微笑單車官網及YouBike大台北粉絲團得獎名單，並以電話及簡訊聯繫得獎者，也提醒，不會主動致電或簡訊要求匯款。

另一方面，朱宸佐也說，根據訪查，在推行前30分鐘免費騎乘之後，約有25％原本騎乘或開汽機車的民眾，改以YouBike代步。未來也將持續朝2026年全市達2千站點、4500輛YouBike2.0E電輔車邁進。

