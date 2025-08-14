快訊

垃圾變燃料 新北推回收物雜質變固態燃料

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市有全國首座AI資源回收分選廠，提升分類效率5倍。記者葉德正／攝影
新北市有全國首座AI資源回收分選廠，提升分類效率5倍。記者葉德正／攝影

全台推動資源回收多年，以新北市為例，每年回收物中，仍有高達6000噸塑膠、舊衣或複合性材質無法回收，只能送進焚化爐。新北市今年8月推動「資收物分選後雜質委外固體再生燃料再利用計畫」，將雜質委託再利用廠商製成固體再生燃料，每噸再生燃料可替代0.86公噸煤，提升資收物再利用率。專家指出，除要注意雜質氯與硫含量，更建議可從源頭民眾端增加「可燃垃圾」一類，強化效率。

新北市資源回收率去年達66.32%，名列六都前茅，不過清潔隊收取的回收物中，每年仍有近6000噸的塑膠、舊衣或是複合性材質無法屬於無法利用雜質，最後只能送到焚化爐焚燒，增加焚化爐負擔。

新北市環保局推出「資收物分選後雜質委外固體再生燃料再利用計畫」，委託再利用廠商製成固體再生燃料(SRF)，藉由檢測、破碎、篩分、造粒等程序，將雜質製作成適合發電廠、水泥窯及各類工業鍋爐的固體燃料，減少這些行業一部分化石燃料使用量，再利用廠商也可從處理及販售固體再生燃料中獲利，促成產業的循環。

環保局表示，本案8月起開始執行，預估每噸雜質可再製成0.8噸固體再生燃料，每噸固體再生燃料相當可減少約2.5噸碳排放量；另依能源署資料顯示，每噸固體再生燃料約可替代0.86噸的煤。

環保局指出，依據再利用廠可收受來源品項的不同，部分廠商確實可以收受廢木材作為再利用原料，但本案並未委託此項目。

看守台灣協會祕書長謝和霖指出，生活垃圾有不少無法回收但可燃的垃圾，地方政府將這些雜質作為SRF確實無可厚非，要特別把關這些固體燃料的氯、硫成分須符合標準。

謝和霖指出，SRF最擔心裡頭是否有燃燒後會產生戴奧辛的PVC塑膠，他舉常見的膠帶為例，封箱PP膠帶沒有問題，但像是電火布就可能含有PVC，須特別注意。

謝和霖建議，各地方政府可從民眾端就做好教育，怎麼判斷哪些不可回收物可作為安全燃料，或直接在垃圾分類項目新增一項可燃垃圾，如發票、車票或是複寫紙不可回收，但可以作為燃料，就不要丟到一般垃圾，真正落實垃圾分類與減量的精神。

