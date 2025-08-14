寸土寸金？北市災防避難收容所空間 最小每人不足2平方公尺

為提升災害防救效能，持續執行災害防救工作，台北市室內避難收容處所，室內以每人4平方公尺為原則，但審計報告指出，有39處每人可用空間不足4平方公尺，甚有6處不足2平方公尺，不符標準。北市消防局指出，將評估修正這39處收容量能。

北市府為執行災害防救會報事務，設立台北市災害防救辦公室，並置減災規畫組、應變動員組及調查復原組等工作小組，分由消防局科室主管兼任組長，112及113年度各編列預算1億6957萬餘元及1億9587 萬餘元，執行災害防救工作，期提升防救災應變能力。

審計報告指出，北市收容處所每人可用空間，有規定標準，依台北市室內避難收容處所選定評估參考原則，室內

避難收容處所每人4平方公尺為原則，但至113年10月止，台北市設置可供水災、震災及土石流等災害之室內緊急避難收容處所計314處，經按各該避難收容處所室內面積除以最大收容人數，有39處每人可用空間不足，不符市府規定標準。

另外，北市大地工程處執行各項防災措施及災害搶救準備工作，每年更新土石流、老舊聚落及列管邊坡等防災地圖，並按月於台北市山坡地資訊整合系統更新相關保全住戶戶數及人數，但該系統公布資訊與部分區公所網站公布之土石流保全住戶戶數及人數互不一致。

對此，消防局指出，未來將重新針對39處空間不足收容處所進行評估並修正收容量能，以符每 4 平方公尺容留1人的規範。有關土石流保全住戶及內湖區老舊聚落保全住戶資料不一致情形，現已請網站維護單位進行確認、核對並完成更正。