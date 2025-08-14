身障友善…蔣萬安拍板 創業補助最高累計128萬全國最高

為彰顯身心障礙者追求自我實現與融入社會的努力，北市長蔣萬安本周市政會議拍板，「北市身心障礙者自力更生創業補助辦法」正式更名為「北市身心障礙者新創及經營事業補助辦法」。這次修法也提高營業場所租金補助額度、放寬申請條件、增加連續經營五年以上事業的設備補助，以及多項便民措施。

這次修正草案已於本周市政會議中，由市長蔣萬安親自審議並核定通過，後續將依程序發布施行。

北市勞動力重建運用處宣布，北市身心障礙者自力更生創業補助辦法將正式更名為北市身心障礙者新創及經營事業補助辦法。勞動局長王秋冬表示，北市身心障礙者自力更生創業補助辦法自民國92年9月9日實施以來，已協助許多身心障礙朋友在創業路上穩健前行。

王秋冬說，近年因物價與租金不斷上漲，市府決定將每月租金補助從原本的2萬元提高至3萬元，並針對連續經營事業超過五年且有設施汰換或設備增購需求的業者，提供最高10萬元的補助。修法後，北市的創業補助累計最高可達128萬元，為全國最高，期盼能減輕經營壓力、提升市場競爭力。

勞動力重建處陳昆鴻處長補充說明，這次修法在申請條件，已配合民法規定滿18歲為成年，修正申請年齡並取消年齡上限；另為積極促進身心障礙者就業，放寬申請限制，如曾領有與本辦法相同性質補助，但補助期間未重疊者，仍得提出補助申請，並刪除受補助期間受補助者擔任申請案外營利事業負責人的限制。

同時基於便民考量，除簡化申請文件外，也縮短請領補助款流程，希望在身心障礙者創業的路上更加輕鬆，提供更具溫度的補助資源。