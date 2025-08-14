快訊

亞洲盃男籃／浪費21分領先優勢 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

聽新聞
0:00 / 0:00

北市基隆路200公尺有27路牌 駕駛眼花

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
北市南港成功路一段有數格汽車停車格，因與車道垂直畫設，遭議員李明賢稱「畸形 」停車格，經會勘已改善。圖／西新里長胡家瑒提供
北市南港成功路一段有數格汽車停車格，因與車道垂直畫設，遭議員李明賢稱「畸形 」停車格，經會勘已改善。圖／西新里長胡家瑒提供

北市交通設計尚存爭議，包括基隆路地下道前平面路段短短200公尺，塞27面交通牌面，駕駛人眼花撩亂，增加交通風險，交通局允諾牌面減半；南港區成功路也有汽車停車格與車道垂直畫設，被抨擊「畸形」，交通局也改繪與車道平行車格。

北市基隆路車行地下道前平面路段短短200公尺，因塞了27面交通牌面，讓行駛路段的駕駛人常眼花撩亂。圖／北市議員陳宥丞辦公室提供
北市基隆路車行地下道前平面路段短短200公尺，因塞了27面交通牌面，讓行駛路段的駕駛人常眼花撩亂。圖／北市議員陳宥丞辦公室提供
議員陳宥丞指出，台北市基隆路往北到信義路的地下道前，短短200公尺路段有27面交通牌面，訊息多達14種，依行車時間10多秒算，駕駛人真的難以消化，結果就是「該看的沒看到」，要求市府全面盤點高資訊密度路段的牌面減量。

駕駛人抱怨，開車時不僅要注意行人、標線、紅綠燈、導航，如果路牌繁雜又重複，真的會分散注意力，增加事故風險。

交工處表示，檢討後會將27面牌面縮減為14面，移掉多餘紅底白字牌、重複速限牌、測速告示等，還會重新檢視限高和電子資訊牌的位置。

成功路一段也有數格汽車停車格，因與車道垂直畫設，遭議員李明賢稱「畸形 」停車格，不僅車停好後會卡住人行道，影響通行，原4線車道也因直向停車格被壓縮成2線道。

西新里長胡家瑒說，這樣的直向停車格，真的是世界奇觀，根本擋住行人通行空間。

李明賢說，早期配合工廠卸貨需求才衍生特殊停車模式，考量成功路陸續新增路外停車場，向陽路建案也有停車場，日前已改為與其他路段相同的橫向停車格。

北市 陳宥丞 停車格 李明賢

延伸閱讀

北市南港「畸形」停車格卡行人又壓縮車道 里長轟奇觀

北市千格智慧車柱也能報案查欠稅！停車繳費、贓車無所遁形

黃呂錦茹偽造文書史上最重保？ 藍轟等於50個共諜案 司法恐龍到極點

日行燈誤認霧燈！警烏龍開罰1200 車主傻眼：難道把燈砸爛？

相關新聞

北捷火警系統 3年故障逾2千件

台北捷運建置火警及滅火系統，並編列固定經費預算汰換更新。審計報告指，2022年到去年編列2億6千多萬元執行，但火警系統故...

環保AI監視系統 新北擴大建置

新北環保局昨在市政會議專案報告，環保局擴大AI監視系統建置，全市設置1176組監視器，導入影像辨識與車牌比對技術，準確率...

北市基隆路200公尺有27路牌 駕駛眼花

北市交通設計尚存爭議，包括基隆路地下道前平面路段短短200公尺，塞27面交通牌面，駕駛人眼花撩亂，增加交通風險，交通局允...

新北貢寮美豐里蟬聯11年環境五星里 感恩餐會共享榮耀

新北市貢寮區美豐里參加今年度「里環境認證」，再度榮獲五星級肯定，這也是美豐里連續第十一年獲得此項殊榮。為感謝各界的協助與支持，里長周貝芳今(13)日舉辦感恩餐會，邀請區公所、清潔隊、衛生所及在地里民共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

新北貢寮卯澳新停車場啟用 解決人潮湧現停車難題

近年貢寮卯澳地區觀光小旅行興盛，吸引大量遊客前來品嘗四季海鮮與體驗漁村風情，但也因此伴隨而來停車空間不足的問題。為回應地方需求，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處於台2線106K旁新設一座汽車停車場，已正式啟用，讓遊客來卯澳一遊更加便利。

手沖咖啡技巧再精進 新北汐止湖興里咖啡課檢測學員手沖技術

喝咖啡的人越來越多，自己要如何沖一杯好咖啡，在汐止區湖興市民活動中心的手沖咖啡課程，就吸引不少民眾參加，經過幾堂課的學習，學員已經具有基本的手沖技巧，老師還特地進行檢測，看看學員們手沖咖啡，還有那些需要再精進的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。