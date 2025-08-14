北市基隆路200公尺有27路牌 駕駛眼花

北市交通設計尚存爭議，包括基隆路地下道前平面路段短短200公尺，塞27面交通牌面，駕駛人眼花撩亂，增加交通風險，交通局允諾牌面減半；南港區成功路也有汽車停車格與車道垂直畫設，被抨擊「畸形」，交通局也改繪與車道平行車格。

北市基隆路車行地下道前平面路段短短200公尺，因塞了27面交通牌面，讓行駛路段的駕駛人常眼花撩亂。圖／北市議員陳宥丞辦公室提供 議員陳宥丞指出，台北市基隆路往北到信義路的地下道前，短短200公尺路段有27面交通牌面，訊息多達14種，依行車時間10多秒算，駕駛人真的難以消化，結果就是「該看的沒看到」，要求市府全面盤點高資訊密度路段的牌面減量。

駕駛人抱怨，開車時不僅要注意行人、標線、紅綠燈、導航，如果路牌繁雜又重複，真的會分散注意力，增加事故風險。

交工處表示，檢討後會將27面牌面縮減為14面，移掉多餘紅底白字牌、重複速限牌、測速告示等，還會重新檢視限高和電子資訊牌的位置。

成功路一段也有數格汽車停車格，因與車道垂直畫設，遭議員李明賢稱「畸形 」停車格，不僅車停好後會卡住人行道，影響通行，原4線車道也因直向停車格被壓縮成2線道。

西新里長胡家瑒說，這樣的直向停車格，真的是世界奇觀，根本擋住行人通行空間。

李明賢說，早期配合工廠卸貨需求才衍生特殊停車模式，考量成功路陸續新增路外停車場，向陽路建案也有停車場，日前已改為與其他路段相同的橫向停車格。