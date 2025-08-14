聽新聞
北捷火警系統 3年故障逾2千件

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北捷於各場站建置火警、滅火系統，審計報告指出，經查部分場站火警系統間有故障案件頻繁、火警探測器響鈴誤報比率近5成。記者邱書昱／攝影
北捷於各場站建置火警、滅火系統，審計報告指出，經查部分場站火警系統間有故障案件頻繁、火警探測器響鈴誤報比率近5成。記者邱書昱／攝影

北捷運建置火警及滅火系統，並編列固定經費預算汰換更新。審計報告指，2022年到去年編列2億6千多萬元執行，但火警系統故障統計3年共2077件，且重置設備驗收後仍有故障。北捷回應，已陸續完成改善，將加強人員及廠商改善。

審計報告指出，經查部分場站火警系統間有故障案件頻繁，2022年至去年統計發生故障件數分別為851件、809件及417件，其中以火警受信總機異常770件、占比37.07％為大宗、探測器異常482件、占比23.21％次之。故障站點又以台北車站、忠孝復興及市政府因排煙受信總機、探測器故障等，平均每月故障件數逾3件。

另外，近三年有102站的火警探測器響鈴共發生248次，其中屬設備異常導致的誤報，有123次，比率達49.60％。顯示火警系統設備已經有故障或誤報頻傳現象。

審計報告也指出，北捷重置台北車站等30處的火警排煙總機、探測器等設備更新，但驗收後一到六個月不等，去年仍發生51件故障；修復後30日發生故障也有31件。

北捷回應，2022年起辦理內湖段及板南段火警系統重置工程，施工期間偶有發生設備異常情形，主要原因包括環境因素，像是滲漏水、潮濕及粉塵，人員因素包含施工操作或旅客誤觸，以及暫態性異常等。

北捷說，相關異常已陸續完成相關改善措施，目前設備運作已趨穩定，後續仍將持續加強監測與觀察，也研擬加強人員勤前教育及宣導，並請廠商精進改善施作工法。

