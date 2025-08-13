創業補助再升級 北市拍板通過身障者最高可申請128萬元
為了彰顯身心障礙者追求自我實現與融入社會的努力，臺北市勞動力重建運用處宣布，將《臺北市身心障礙者自力更生創業補助辦法》正式更名為《臺北市身心障礙者新創及經營事業補助辦法》。這次修法內容，包含提高營業場所租金補助額度、放寬申請條件、增加連續經營五年以上事業的設備補助，以及多項便民措施。修正草案已於今年8月12日市政會議中，由市長蔣萬安親自審議並核定通過，後續將依程序發布施行。
臺北市政府勞動局王秋冬局長表示，《臺北市身心障礙者自力更生創業補助辦法》自92年9月9日實施以來，已協助許多身心障礙朋友在創業路上穩健前行。近年因物價與租金不斷上漲，市府決定將每月租金補助從原本的2萬元提高至3萬元，並針對連續經營事業超過五年且有設施汰換或設備增購需求的業者，提供最高10萬元的補助。修法後，臺北市的創業補助累計最高可達128萬元，為全國最高，期盼能減輕經營壓力、提升市場競爭力。
臺北市勞動力重建處陳昆鴻處長補充說明，這次修法在申請條件，已配合民法規定滿18歲為成年，修正申請年齡並取消年齡上限；另為積極促進身心障礙者就業，放寬申請限制，如曾領有與本辦法相同性質補助，但補助期間未重疊者，仍得提出補助申請，並刪除受補助期間受補助者擔任申請案外營利事業負責人的限制。同時基於便民考量，除簡化申請文件外，也縮短請領補助款流程，希望在身心障礙者創業的路上更加輕鬆，提供更具溫度的補助資源。
