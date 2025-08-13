創業補助再升級 北市拍板通過身障者最高可申請128萬元

喝咖啡的人越來越多，自己要如何沖一杯好咖啡，在汐止區湖興市民活動中心的手沖咖啡課程，就吸引不少民眾參加，經過幾堂課的學習，學員已經具有基本的手沖技巧，老師還特地進行檢測，看看學員們手沖咖啡，還有那些需要再精進的。

2025-08-13 20:33