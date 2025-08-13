快訊

中職／陳鏞基、胡金龍首次同隊同場轟 悍將5連敗追平8月最慘

整理包／全台各縣市「是否有颱風假」？楊柳快閃肆虐 14日停班課一次看

北市修法加碼補助身障者創業 最高達128萬元

中央社／ 台北13日電

北市勞動力重建運用處今天表示，市政會議修正通過「台北市身心障礙者新創及經營事業補助辦法」，提高每月租金及連續經營事業超過5年的設備補助，最高可達新台幣128萬元。

台北市勞動力重建運用處透過新聞稿發布，12日市政會議通過將「台北市身心障礙者自力更生創業補助辦法」，正式更名為「台北市身心障礙者新創及經營事業補助辦法」，並加碼相關補助。

台北市勞動局局長王秋冬說，原本的「台北市身心障礙者自力更生創業補助辦法」自民國92年9月9日起實施，近年物價與租金不斷上漲，市府決定將每月租金補助從原本的2萬元提高至3萬元，連續經營事業超過5年且有設施汰換或設備增購需求的業者，最高補助10萬元。

王秋冬說，修法後，台北市身障者創業補助累計最高可達128萬元，為全國最高。

此外，勞動力重建處處長陳昆鴻補充，這次修法已配合民法規定滿18歲為成年，修正申請年齡並取消年齡上限；同時放寬申請限制，例如曾領有與此辦法相同性質補助，但補助期間未重疊者，仍得提出補助申請；並刪除受補助期間受補助者擔任申請案外營利事業負責人的限制；以及簡化申請文件、縮短請領補助款流程。詳情可至重建處官網查詢，或撥打服務電話（02）2338-1600分機5504洽詢。

北市 創業 勞動力

延伸閱讀

輝達太厲害！5、6月北市預售交易 每3間就有「1間在北投」

楊柳颱風北市測出9級強陣風 老泉街路樹被吹倒、拉斷電桿

牌照稅免徵 有條件展延

身心俱疲？紓緩高照顧負荷家庭壓力 竹縣今起啟動身障者雙照顧服務

相關新聞

新北貢寮美豐里蟬聯11年環境五星里 感恩餐會共享榮耀

新北市貢寮區美豐里參加今年度「里環境認證」，再度榮獲五星級肯定，這也是美豐里連續第十一年獲得此項殊榮。為感謝各界的協助與支持，里長周貝芳今(13)日舉辦感恩餐會，邀請區公所、清潔隊、衛生所及在地里民共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

新北貢寮卯澳新停車場啟用 解決人潮湧現停車難題

近年貢寮卯澳地區觀光小旅行興盛，吸引大量遊客前來品嘗四季海鮮與體驗漁村風情，但也因此伴隨而來停車空間不足的問題。為回應地方需求，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處於台2線106K旁新設一座汽車停車場，已正式啟用，讓遊客來卯澳一遊更加便利。

手沖咖啡技巧再精進 新北汐止湖興里咖啡課檢測學員手沖技術

喝咖啡的人越來越多，自己要如何沖一杯好咖啡，在汐止區湖興市民活動中心的手沖咖啡課程，就吸引不少民眾參加，經過幾堂課的學習，學員已經具有基本的手沖技巧，老師還特地進行檢測，看看學員們手沖咖啡，還有那些需要再精進的。

新北汐止湖蓮里行不便 會勘找適合地設YouBike2.0E

汐止區水蓮山莊居住人口好幾千人，對外交通只有新北市新巴士或是591號公車，班次不多，是不是能夠再增加一種大眾交通工具，不少民眾反應，希望能夠設置YouBike2.0，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位現場會勘，也找到適合地點，預計一個月完成設置。

新北環保智慧升級 侯友宜：共同打造永續城市

新北市政府13日召開市政會議，由環保局以「環保最前線 守護新北每一天」進行專題報告，新北市長侯友宜表示，面對環境挑戰與全...

2025首屆臺北客家美食節人氣票選開跑

首屆臺北客家美食節系列活動於今日記者會宣布啟動。由臺北市客家事務委員會主辦的客家美食節，與臺北市境內餐廳合作推出具文化風味的客家美食，即日起至10月12日前上網票選人氣客家料理，週週抽家樂福及超商禮券

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。