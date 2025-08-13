北市修法加碼補助身障者創業 最高達128萬元

台北市勞動力重建運用處今天表示，市政會議修正通過「台北市身心障礙者新創及經營事業補助辦法」，提高每月租金及連續經營事業超過5年的設備補助，最高可達新台幣128萬元。

台北市勞動力重建運用處透過新聞稿發布，12日市政會議通過將「台北市身心障礙者自力更生創業補助辦法」，正式更名為「台北市身心障礙者新創及經營事業補助辦法」，並加碼相關補助。

台北市勞動局局長王秋冬說，原本的「台北市身心障礙者自力更生創業補助辦法」自民國92年9月9日起實施，近年物價與租金不斷上漲，市府決定將每月租金補助從原本的2萬元提高至3萬元，連續經營事業超過5年且有設施汰換或設備增購需求的業者，最高補助10萬元。

王秋冬說，修法後，台北市身障者創業補助累計最高可達128萬元，為全國最高。

此外，勞動力重建處處長陳昆鴻補充，這次修法已配合民法規定滿18歲為成年，修正申請年齡並取消年齡上限；同時放寬申請限制，例如曾領有與此辦法相同性質補助，但補助期間未重疊者，仍得提出補助申請；並刪除受補助期間受補助者擔任申請案外營利事業負責人的限制；以及簡化申請文件、縮短請領補助款流程。詳情可至重建處官網查詢，或撥打服務電話（02）2338-1600分機5504洽詢。