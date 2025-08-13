台北田徑場率先全國導入配速系統 提升訓練成效

快訊

中央社／ 台北13日電

北市體育局今天表示，率全國之先，在台北田徑場導入田徑配速系統，今天正式啟用，可依照跑者配速訓練需求，讓賽道邊無線配速燈閃亮不同橙色引導，提升跑者訓練成效。

台北市體育局指出，持續導入科技升級台北田徑場軟硬體，去年建置人體骨幹影像系統，可即時偵測跌倒並發布警示；這次攜手教育部體育署、工業技術研究院，建置國內首創的田徑配速系統，接軌國際趨勢。

體育局說，經徵詢基層教練、中華民國田徑協會等意見，在台北田徑場賽道內緣石內側裝設符合國際田徑規則及場地設施規範的配速系統，可藉由不同顏色燈光設定不同速度，用視覺引導跑者自行調整配速策略。

體育局說明，不論是業餘跑者或基層訓練站選手，路跑訓練時常有面對難以即時察覺自我配速、訓練目標難以視覺化、須由配速員協助配速等困境，這套系統可協助跑者突破瓶頸，滿足多種需求。

體育局說，這套系統可同時設定不同配速，滿足間歇訓練、高強度訓練、恢復跑等的需求，可大幅提升中長距離選手的訓練成效。體育局副局長吳健羣說，共有8種不同配速、8種不同顏色，對選手來說是很好的配備。

體育局說，平時將於一般開放時段設定3種配速燈號，提供民眾自我訓練使用；若學校機關有選手訓練需求，可事先申請設定不同強度燈號；賽事期間，則可提供選手穩定的配速指引，同步優化觀賽體驗。

此外，體育局補充，「田徑配速系統」採用無線連接技術，可避免線路干擾人員、降低故障機率，且好安裝收納，可配合台北田徑場多元用途，將場地迅速轉換提供不同運動使用，儲電量也能滿足賽事舉辦天數。（編輯：方沛清）1130813

