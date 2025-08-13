新北環保智慧升級 侯友宜：共同打造永續城市

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影

新北市政府13日召開市政會議，由環保局以「環保最前線 守護新北每一天」進行專題報告，新北市長侯友宜表示，面對環境挑戰與全球淨零趨勢，環保局積極運用科技、智慧與大數據提升環保服務效能，具體實踐「環境服務零距離、環境保護零容忍、環境永續零負擔」的智慧升級行動力，並結合政府、企業與市民的力量，共同打造永續環境。

侯友宜指出，環保局近年來持續運用環保五力，包括乾淨力、執法力、循環力、減碳力及環教力，展現守護新北環境的決心。目前新北市已完成805個里環境認證，在空氣品質改善方面，PM2.5濃度已降至每立方公尺11.7微克，淡水河嚴重污染比例大幅降低至0.5%，河川水質顯著提升。針對環保違規的稽查，新北結合檢警調與環保單位成立「新北環境稽查重案組」，對源頭管制與國土復原一起並肩作戰。此外，新北資源回收量自108年起成長53%，各區推動不塑生活、回收升級及能源轉型皆有亮眼成績。在節能方面，已有422處社區參與節能E好宅行動，公部門車輛電動化也領先全國。

侯友宜表示，環境改善不只是一時的專案，更是城市持續進步的目標，市府將提供回饋機制鼓勵民眾參與，讓市民從被動接受服務，轉變為主動參與成為市民的日常生活，並透過效率創新與民意結合，達成環境永續的目標。

環保局表示，將持續以「科技×智慧×大數據」為核心，推動「智能客服，服務升級」、「資源整合，精準查核」及「互惠互利，創新能源」等行動方案，並結合政府領導、企業響應與市民參與，讓減碳行動成為日常習慣，共同邁向淨零永續新北，守護市民美好生活。

