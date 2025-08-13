新北環保局奪2025綠色世界獎 獲頒國際大使榮銜

新北環保局今天表示，建立「環保數位指揮中心」，民眾通報案件後即時派案至稽查人員，全程線上作業，節省人力並強化執行力，系統獲2025綠色世界獎（Green WorldAwards）。

環保局長程大維今天在市政會議分享獲2025綠色世界獎（Green World Awards）榮耀，他說，綠色世界獎由英國綠色組織（The Green Organisation）主辦，是國際環保領域最高榮譽之一。

環保局說，今年政府機構類別有7個單位獲獎，包括阿布達比文化與旅遊部、韓國釜山廣域市等。新北環保局是台灣唯一獲獎的政府機關，並獲頒「綠色世界大使」榮銜。

環保局說，獲獎主題為「打造強大且高效的環境保護系統」，核心是多年推動的「數位環保革命」。新北建立的「環保數位指揮中心」，民眾通報案件後，系統即時派案至稽查人員平板，全程線上作業，將派案時間由5分鐘縮短至30秒，節省人力並強化執行力。

同時，系統也整合跨局處與跨縣市的30類資料、200支監視器影像，並結合人工智慧AI與大數據分析，提前發現環境異常。

程大維也在市政會議專題報告中表示，環保局同時推動人工智慧資源回收分選場、「新北易查通」APP回收物查詢系統，以及「巨大傢具線上預約清運系統」，並透過「新北樂圾車查詢網」與APP提供垃圾車到站即時資訊。

此外，全市建置1176組AI監視器，導入影像辨識與車牌比對技術，稽查亂倒垃圾行為準確率達九成。

市長侯友宜表示，環保局善用大數據與科技解決問題，但更應促使市民從被動接受服務，轉為主動參與改善生活環境，才能打造韌性的永續城市。