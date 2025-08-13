快訊

巨業司機撞女大生「前後移車」輾死人 法官嘆：家屬當然無法接受

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

新北環保局奪2025綠色世界獎 獲頒國際大使榮銜

中央社／ 新北13日電

新北環保局今天表示，建立「環保數位指揮中心」，民眾通報案件後即時派案至稽查人員，全程線上作業，節省人力並強化執行力，系統獲2025綠色世界獎（Green WorldAwards）。

環保局長程大維今天在市政會議分享獲2025綠色世界獎（Green World Awards）榮耀，他說，綠色世界獎由英國綠色組織（The Green Organisation）主辦，是國際環保領域最高榮譽之一。

環保局說，今年政府機構類別有7個單位獲獎，包括阿布達比文化與旅遊部、韓國釜山廣域市等。新北環保局是台灣唯一獲獎的政府機關，並獲頒「綠色世界大使」榮銜。

環保局說，獲獎主題為「打造強大且高效的環境保護系統」，核心是多年推動的「數位環保革命」。新北建立的「環保數位指揮中心」，民眾通報案件後，系統即時派案至稽查人員平板，全程線上作業，將派案時間由5分鐘縮短至30秒，節省人力並強化執行力。

同時，系統也整合跨局處與跨縣市的30類資料、200支監視器影像，並結合人工智慧AI與大數據分析，提前發現環境異常。

程大維也在市政會議專題報告中表示，環保局同時推動人工智慧資源回收分選場、「新北易查通」APP回收物查詢系統，以及「巨大傢具線上預約清運系統」，並透過「新北樂圾車查詢網」與APP提供垃圾車到站即時資訊。

此外，全市建置1176組AI監視器，導入影像辨識與車牌比對技術，稽查亂倒垃圾行為準確率達九成。

市長侯友宜表示，環保局善用大數據與科技解決問題，但更應促使市民從被動接受服務，轉為主動參與改善生活環境，才能打造韌性的永續城市。

新北 綠色 環保局長

延伸閱讀

大學分發放榜 新北349人上頂大 永平高中陳致穎錄取台大政治系

新北環保推智能管理「手機即時定位2百米內」不用再追垃圾車

新北電競玩夏祭16、17日登場 打造全齡電競互動祭典

颱風楊柳環流影響新北 沿海陣風10級、山區防大雨

相關新聞

影／驚險瞬間！颱風吹倒三重路樹擊中路過機車 枝葉刷臉迅速穿越

楊柳颱風下午將新北市三重區明志國中圍牆邊的路樹吹倒，恰巧56歲男子騎機車路過被擊中，但樹倒下的瞬間又從地面反彈，他自間隙...

新北環保智慧升級 侯友宜：共同打造永續城市

新北市政府13日召開市政會議，由環保局以「環保最前線 守護新北每一天」進行專題報告，新北市長侯友宜表示，面對環境挑戰與全...

2025首屆臺北客家美食節人氣票選開跑

首屆臺北客家美食節系列活動於今日記者會宣布啟動。由臺北市客家事務委員會主辦的客家美食節，與臺北市境內餐廳合作推出具文化風味的客家美食，即日起至10月12日前上網票選人氣客家料理，週週抽家樂福及超商禮券

蔣萬安擬推「傾聽日」拉近親子距離 北市教育基金編列近700億創新高

台北市教育局今舉辦中學校長會議，市長蔣萬安今宣布，明年度教育預算將來到新高694億元。蔣表示，教育是百年大計，在網路、社...

新北市河海音樂季最終站「新北大都會公園舞台」8/23-24登場

2025河海音樂季將於8月23日至24日迎來最終站—「新北大都會公園舞台」，為今年夏天畫下最燦爛的休止符。活動結合音樂、藝術與美食，不僅打造精彩演出舞台，更匯集全台近百家餐飲品牌，打造最具節慶氣氛的夏

福爾摩斯迷必打卡「貝克街站」蔣萬安要打造北捷景點站

台北捷運便利性以享譽國際，市長蔣萬安本周市政會議聽起捷運局報告，蔣舉英國經驗，指示捷局思考新捷運站設計成特色景點。如倫敦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。