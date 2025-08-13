新北汐止湖蓮里行不便 會勘找適合地設YouBike2.0E
汐止區水蓮山莊居住人口好幾千人，對外交通只有新北市新巴士或是591號公車，班次不多，是不是能夠再增加一種大眾交通工具，不少民眾反應，希望能夠設置YouBike2.0，所以新北市議員張錦豪就召集相關單位現場會勘，也找到適合地點，預計一個月完成設置。
新北市議員張錦豪提到，在湖蓮里水蓮山莊，因為社區有設置YouBike的需求，尤其現在有YouBike2.0E，對於需要爬坡的社區來說更方便，和一般的YouBike不一樣，電動車爬坡比較不吃力，會勘了幾個地方，最適合的就是在社區大門對面，包括後方的瓏山林社區也可以使用，將取消三格的停車格，土地是屬於社區共同持有的，大概可以設置20座的YouBike2.0，當然還是要講求安全，下山的時候如果遇到太陡的部分，請大家用牽的，經相關單位討論後決定，預計一個月設置完成。
湖蓮里長翁春娟表示，水蓮山莊地處比較偏高一點，民眾的出入，管委會非常用心，希望能提供更多的交通工具，所以一直以來都在爭取YouBike設點，因為礙於設置地點的合法性，一直在協商，感謝議員張錦豪的協助，在會勘討論確定一個地點後，顧慮到安全性及照明設備，各相關單位、社區互相配合協助，原則上是可以設立了，希望儘快設立，造福水蓮山莊或是瓏山林社區。
水蓮山莊管委會執委吳先生說，水蓮山莊居住2000多戶，在進出的部分當然希望能夠有更多的方式，包含公車、社巴，這次很感謝議員張錦豪協助爭取YouBike，社區區權會也通過了可以設置YouBike，所以希望能夠儘快完成。
