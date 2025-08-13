安坑不再是暗坑 羅明才：地方有增設運動中心必要

國民黨立委羅明才今天表示，新店人口激增，而安坑也不再是以前交通不便的「暗坑」，遷入人口增加，再加上安坑輕軌通車，在地方反映下，確有增設國民運動中心必要。

立法院財政委員會今天上午考察新北市新店區地方建設及預算執行情形，由羅明才帶隊現勘新北市新店區國民運動中心，國民黨新北市議員黃心華及多名里長陪同並反映，安坑需要增設運動中心。

財委會在近中午時召開座談會，由行政院主計總處、審計部、財政部國有財產署、新北市政府體育局等中央及地方官員進行簡報及說明。

羅明才在座談會中細數過去多年來為地方爭取的建設，他表示，國家財政有限，因此，俗稱「暗坑」的安坑地區建設，從特一號道路、中安大橋、陽光橋興建到碧潭橋拓建、華城路拓寬等，甚至是爭取高速公路交流道，都是一點點爭取經費逐步改善。

他表示，新店區人口不斷成長，再加上十四張及央北等重劃區開發，未來人口將增加8萬到10萬人，尤其是安坑地區，過去因交通不方便，長期缺少照顧，因此，在地方民代近來努力爭取交通建設下，人口已急速增加，在地方反映下，確有增設國民運動中心必要。

他表示，這次趁立法院財委會下鄉考察機會，爭取設立新店區的第2座運動中心，內容規劃的綜合球類等設施要比其他地區的運動中心更好，希望能讓所有安坑居民快樂成長、健康生活。