手沖咖啡技巧再精進 新北汐止湖興里咖啡課檢測學員手沖技術

喝咖啡的人越來越多，自己要如何沖一杯好咖啡，在汐止區湖興市民活動中心的手沖咖啡課程，就吸引不少民眾參加，經過幾堂課的學習，學員已經具有基本的手沖技巧，老師還特地進行檢測，看看學員們手沖咖啡，還有那些需要再精進的。

每堂課的一開始，都是由咖啡老師先做示範，不同的手沖法、走不同的參數，沖出來的咖啡有何不同，讓每位學員先品嚐後，然後一一講解，汐止區湖興里活動中心開辦的咖啡課，進入第八堂課，從認識器具再到自己手沖，幾堂課下來，學員已經具有基本的手沖技巧，但這幾堂似乎特別緊張，因為老師要進行檢測，也就是考試，從數據看看學生們沖的咖啡，包括溫度、濃度等等，合不合格，有沒有在標準值裡，雖然考試緊張，但是學員們用心手沖。

幾乎每一堂課都會到場的咖啡學姊，也是新北市議員的周雅玲，這次也不例外當起小幫手，示範手沖咖啡技巧，也和學員們互相交流，經驗分享，學員們說，很喜歡喝咖啡，特地來學，回家自己沖來喝，感覺真的不一樣。

咖啡班學員說，這是自己一直很嚮往的課程，因為咖啡在生活中就是一項美學，在學習過程中有些不太懂的，老師都很細心的教導，這兩堂課老師都要考試，很緊張，多少會更用心去沖，希望能夠過關，而且學習到很多，以前就會自己沖咖啡喝，但是來上課學習，更懂的怎麼沖，發現現在自己手沖咖啡變好喝了。

咖啡老師唐芯表示，會教比較深入、生活化的課程，教咖啡的濃度、咖啡的萃取率，看大家有沒有投籃成功，如果都有過關，就表示大家都已經會自己沖一杯好咖啡，這一堂課每位學員都有做檢測，因為這已經是第8堂課了，接下來還會做總驗收。

新北市議員周雅玲提到，Candy老師的咖啡課程，這是倒數第二堂課，這一堂是過去老師開過的課程中最艱深的，也最具專業知識的一堂課，長期以來老師在課堂上的專注度與教學熱忱，讓學生們輕鬆學習手沖咖啡技巧，在這幾堂課為了鼓勵學員們，更是祭出了獎勵，從送咖啡杯、咖啡豆、聞香杯，到現金200元，讓大家更有動力，讓學員們沖出來的咖啡更能符合金杯理論九宮格的黃金比例，拿出本事、實力拿獎勵，也學到手沖咖啡技巧。