新北貢寮卯澳新停車場啟用 解決人潮湧現停車難題
近年貢寮卯澳地區觀光小旅行興盛，吸引大量遊客前來品嘗四季海鮮與體驗漁村風情，但也因此伴隨而來停車空間不足的問題。為回應地方需求，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處於台2線106K旁新設一座汽車停車場，已正式啟用，讓遊客前來卯澳一遊更加便利。
新闢停車場可容納小型車94輛、大型車10輛，顯著提升接待能量。更特別的是，遊客停車後可直接透過旁邊的小徑步行進入卯澳社區，參加導覽、品味在地料理或從事海上活動。
卯澳地區福連里長吳文益表示，感謝東北角風管處重視地方聲音，這個停車場大大改善了假日車潮壅塞的情況，也讓遊客來得更便利。
貢寮區長柯建輝也指出，新停車場的設置不僅提升遊客體驗，也讓地方交通更為順暢，是兼顧觀光與社區發展的重要建設。未來區公所也會持續與相關單位合作，讓卯澳能成為宜居與宜遊並存的海岸社區。
