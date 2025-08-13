新北貢寮美豐里蟬聯11年環境五星里 感恩餐會共享榮耀

新北市貢寮區美豐里參加今年度「里環境認證」，再度榮獲五星級肯定，這也是美豐里連續第十一年獲得此項殊榮。為感謝各界的協助與支持，里長周貝芳今(13)日舉辦感恩餐會，邀請區公所、清潔隊、衛生所及在地里民共襄盛舉，場面溫馨熱鬧。

貢寮區長柯建輝親自到場頒贈紅榜賀詞，讚揚美豐里多年來在環境維護上的堅持與努力，柯建輝表示：「美豐里能連續十一年獲得五星級，實屬不易，展現了社區合作與公私協力的最佳典範」，未來區公所也會持續支持各里的環保與衛生推動。

活動現場除了感恩餐會外，也結合資源回收、健康促進、防疫知識等多項宣導，讓里民在參與的同時增進環保與健康意識。美豐里長周貝芳表示，感謝里民長期以來對里環境維護的投入，這份榮耀屬於大家。未來我們也會持續努力，讓美豐里成為更宜居的社區。