清淤經費遭監院指正 新北水利局強調實際支用高於補助
針對台南市政府引用監察院報告，指稱新北市「中央補助清淤經費808萬元，分配汐止區公所僅給600萬元」，新北市水利局今嚴正駁斥，強調說法與事實不符，並指出109年度核予汐止區公所的清淤經費共計1235萬元（含委辦經費600萬及區公所自編635萬），實際支用達1041萬餘元，遠超過核定補助款，並無外界所稱的「短給」或「挪用」情形。
水利局說明，中央的一般性基本設施補助款執行績效，會影響後續年度補助額度，各地方政府都會優先將此經費用於相關建設。以汐止區公所為例，109年度辦理雨水下水道疏濬清淤工程，支用金額已超過中央核定補助的808萬元，足以證明經費確實全數用於清淤工程施作。
水利局並指出，從109年至111年間，中央透過一般性補助款補助各地辦理雨水下水道清淤，新北市分配給各區公所的經費，實際支用總額均高於中央補助款，不僅顯示市府在清淤維護投入資源遠超中央補助，也展現積極推動市政建設的決心。
水利局強調，新北市在下水道建設與維護方面成效卓越，已連續14年獲國土署雨水下水道考評「優等」肯定，是全國唯一連續多年獲此殊榮的縣市；目前雨水下水道建設長度達877公里，相關地理資訊系統也開放民眾免登入查詢。
水利局呼籲，面對天然災害與災後復原，地方政府應專注於解決問題與保障市民安全，而非以不實指控轉移焦點，討論應建立在完整事證與事實基礎上，共同投入防救災工作，守護城市安全。
