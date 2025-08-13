快訊

蔣萬安擬推「傾聽日」拉近親子距離 北市教育基金編列近700億創新高

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市教育局今舉辦中學校長會議，市長蔣萬安今宣布，明年度教育預算將來到新高694億元，新學年也將推出「傾聽日」活動，鼓勵家長、孩童一周至少一次，不限形式、內容，舒服對談拉近親子距離。記者洪子凱／攝影
台北市教育局今舉辦中學校長會議，市長蔣萬安今宣布，明年度教育預算將來到新高694億元。蔣表示，教育是百年大計，在網路、社群發達時代學生壓力相當大，陪伴與聆聽非常重要，新學年也將推出「傾聽日」活動，鼓勵家長、孩童一周至少一次，不限形式、內容，舒服對談，拉近親子距離。

台北市國中家長聯合會長張珮琦表示，教育局政策立意良善，但國中階段正值青春期，很多家長不是不願意和孩子溝通，而是孩子早已關閉對話管道，不願與家長談話，學校應主動協助，幫助家長與孩子溝通順暢。

蔣萬安今出席活動表示，教育是百年大計，甚至是奠定台灣長遠發展重要基礎，市府過去兩年教育上推動非常多政策，包含喝鮮奶、校舍改建、導入ＡＩ等，明年度預算也將再度增加43億，共694億元再創新高，包含工程經費、教師獎勵金等都有提升。

蔣萬安也提到自家「大寶」蔣得立即將升上國三，看到他在準備相關課業工作，「壓力比我當時還大」。而面對到網路、社群媒體發達的時代，也讓孩子情緒控管、價值觀出現變化，政策上也不斷調整，但最重要的是傾聽與陪伴，在113年度也導入SEL社會情緒學習，希望打造師生順暢的溝通管道，更是要與家長來共同努力的一件事。

局長湯志民表示，新學年起將推動「傾聽日」一系列親子互動與教育，他強調，在孩子成長過程中家長陪伴非常重要，希望透過校園宣導，提倡一周至少一次家長與孩子不限形式互動對談，例如：出遊的車上、冰箱便條紙、家庭群組等多了解孩子一點，也能在遇到困難跟幫助時即時給予協助。

家庭教育中心主任官月蘭表示，互動內容、形式可以很生活化，不應局限一個地點、或特定話題，可以從規畫出遊、飲食、穿搭等相互討論，拉近彼此距離，也會請學校開學後連續三周推動「傾聽日」，也會提供六個「食衣住行育樂」的提示或問題讓家長參考開啟話題，並舉辦講座教學，年底也會了解推動情況，做精進與調整。

蔣萬安擬推「傾聽日」拉近親子距離 北市教育基金編列近700億創新高

