快訊

楊柳颱風強風猛吹！福壽山農場「蘋果王樹」倒下 經評估無法救治

「國軍不能進去民房救災」被罵翻 賴總統認遭誤會澄清了

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

新住民夫妻體驗手作泰國紙花 移民署教向家人感恩與祝福

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
移民署台中市第二服務站今天在站內舉辦幸福家庭教育課程，邀請泰國籍講師莊汶樺，帶多對新住民夫妻體驗手作泰國紙花。圖／移民署台中市第二服務站提供
移民署台中市第二服務站今天在站內舉辦幸福家庭教育課程，邀請泰國籍講師莊汶樺，帶多對新住民夫妻體驗手作泰國紙花。圖／移民署台中市第二服務站提供

移民署台中市第二服務站今天在站內舉辦幸福家庭教育課程，邀請泰國籍講師莊汶樺，帶多對新住民夫妻體驗手作泰國紙花，藉由花朵傳遞對父親與家人的感恩與祝福；活動也結合廉政宣導，提醒民眾感謝公務員不必送禮，避免好意變成困擾。

泰國籍講師莊汶樺示範每個摺疊、修剪與黏貼的步驟，新住民夫妻彼此協助，將平整的紙張變成一朵朵綻放的花朵，越南新住民小妙要送給丈夫，感謝他的付出，印尼阿珍要獻給父親表達敬意，講師分享，泰國紙花在當地不僅是節慶與祭祀的重要元素，更象徵著敬意與感恩。

移民署專員王振宏向新住民朋友宣導廉政的重要性，強調公務員依法行政、秉持廉正服務精神，才能維護民眾對政府的信任感；有民眾感謝移民署人員服務辛苦，買飲料慰勞，卻不知此舉可能讓同仁陷入困擾，甚至違反規定。

移民署台中市第二服務站今天在站內舉辦幸福家庭教育課程，邀請泰國籍講師莊汶樺，帶多對新住民夫妻體驗手作泰國紙花。圖／移民署台中市第二服務站提供
移民署台中市第二服務站今天在站內舉辦幸福家庭教育課程，邀請泰國籍講師莊汶樺，帶多對新住民夫妻體驗手作泰國紙花。圖／移民署台中市第二服務站提供

泰國 移民署 新住民

延伸閱讀

8/23公投 中選會宣導片上6國字幕鼓勵新住民投票

駕艇闖淡水河被判刑 陸男受訪大談「偷渡過程」…移民署回應了

獨／未通報闖台大學餐抓失聯移工挨轟 當天入校的專勤隊員發聲了

會同移民署闖台大抓非法移工 移民署、北市重建處道歉

相關新聞

福爾摩斯迷必打卡「貝克街站」蔣萬安要打造北捷景點站

台北捷運便利性以享譽國際，市長蔣萬安本周市政會議聽起捷運局報告，蔣舉英國經驗，指示捷局思考新捷運站設計成特色景點。如倫敦...

823前哨戰…罷團再批藍委推中配6改4 楊瓊瓔回擊無中生有

823第二波大罷免投票剩一周多，台中市今天舉辦電視說明會，第二場是第三選區楊瓊瓔。罷團領銜人批評，楊問政品質低落，更配合...

2025首屆臺北客家美食節人氣票選開跑

首屆臺北客家美食節系列活動於今日記者會宣布啟動。由臺北市客家事務委員會主辦的客家美食節，與臺北市境內餐廳合作推出具文化風味的客家美食，即日起至10月12日前上網票選人氣客家料理，週週抽家樂福及超商禮券

蔣萬安擬推「傾聽日」拉近親子距離 北市教育基金編列近700億創新高

台北市教育局今舉辦中學校長會議，市長蔣萬安今宣布，明年度教育預算將來到新高694億元。蔣表示，教育是百年大計，在網路、社...

新北市河海音樂季最終站「新北大都會公園舞台」8/23-24登場

2025河海音樂季將於8月23日至24日迎來最終站—「新北大都會公園舞台」，為今年夏天畫下最燦爛的休止符。活動結合音樂、藝術與美食，不僅打造精彩演出舞台，更匯集全台近百家餐飲品牌，打造最具節慶氣氛的夏

北市南港「畸形」停車格卡行人又壓縮車道 里長轟奇觀

北市南港成功路一段、靠向陽路有數格停車格，被議員李明賢稱為「畸形 」直向停車格，不僅停車車輛後車廂會卡住人行道影響行人通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。