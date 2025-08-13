新住民夫妻體驗手作泰國紙花 移民署教向家人感恩與祝福

移民署台中市第二服務站今天在站內舉辦幸福家庭教育課程，邀請泰國籍講師莊汶樺，帶多對新住民夫妻體驗手作泰國紙花，藉由花朵傳遞對父親與家人的感恩與祝福；活動也結合廉政宣導，提醒民眾感謝公務員不必送禮，避免好意變成困擾。

泰國籍講師莊汶樺示範每個摺疊、修剪與黏貼的步驟，新住民夫妻彼此協助，將平整的紙張變成一朵朵綻放的花朵，越南新住民小妙要送給丈夫，感謝他的付出，印尼阿珍要獻給父親表達敬意，講師分享，泰國紙花在當地不僅是節慶與祭祀的重要元素，更象徵著敬意與感恩。