福爾摩斯迷必打卡「貝克街站」蔣萬安要打造北捷景點站

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北捷運目前就有相當多公共藝術裝置，市長蔣萬安本周市政會議再度指示捷運局，可以思考仿效英國倫敦地鐵，打造觀光客必打卡的熱門景點車站。本報資料照片
台北捷運便利性以享譽國際，市長蔣萬安本周市政會議聽起捷運局報告，蔣舉英國經驗，指示捷局思考新捷運站設計成特色景點。如倫敦地鐵Baker Street Station站近福爾摩斯住所，站內有許多福爾摩斯意象，因此成為觀光客到倫敦觀光必打卡景點。

蔣萬安本周市政會議聽起捷運局報告民汐線辦理進度。蔣萬安表示，北捷要從便利整個北北基桃共同生活圈為最重要考量，而非本位主義，只想要台北市內部需求，就像台中捷運，目前也已經規畫向彰化延伸一樣的道理。尤其台灣進入高齡化，絕對有必要透過更便利軌道運輸，讓大台北生活圈串起各個區塊間勞動力的流動，創造產業共融的環境。

至於接下來的民生汐止線，將作為台北都會區北側運輸走廊，與淡水信義線、中和新蘆線、文湖線等路線交會轉乘，攸關台北、新北及基隆市民通勤功能，北市府要盡速推動。未來民汐線的機電系統將和汐東捷運及基隆捷運系統相容，未來從基隆到大稻埕就可以實現一車直達目標。

蔣萬安提到，民汐線這條捷運因配合中央的國產化政策，採取改良式的LRRT中運量系統，建築經費也因此大幅增加。因此北市將持續向中央爭取全額補助，指示財政局及主計處等單位協助爭取。都市計畫變更作業也由都發局協助，請捷運局依行政院核定進度調配細部設計，啟動期程早日動工。

至於民汐線在北市境內有九個捷運站，包括三個轉乘站。蔣萬安也指示捷運局，思考將新設捷運站設計成很有特色的景點。蔣萬安舉倫敦地鐵Baker Street Station站，因地點附近就是系列偵探小說主角福爾摩斯居住的處所，英國人在這個車站內特別設計了許多跟福爾摩斯相關的意象，也因此成為前往倫敦觀光的熱門景點。

另外，蔣也提到，莫斯科很多地鐵超過百年歷史，當初因戰爭期間避難考量，有些軌道深入地底百餘公尺，再加上第二時期的皇族設計風格及牆面大量掛設藝術品，因此有地下宮殿評價，也成熱門觀光景點

蔣萬安指示捷運局，過去台北捷運始終以實用性為考量，是否能建出出很有主題的捷運站，但並非是目前捷運站的公共藝術，而是將整個捷運站內布滿相關主題元素，讓捷運站本身就是景點。

以民生汐止線為例，從大稻埕穿越中山區有行天宮、到台北大學，再到松山區民生社區、三民圓環，一路到內湖，蔣萬安說，每一個站點其實都有在地特有的歷史跟文化，捷運局可以好好的思考。如果許多人搭捷運的目的，就是為了要來這個有特色的捷運站朝聖，不僅將帶動增加捷運的運量，也會為周邊帶來商機。

蔣萬安 台北捷運 觀光景點

