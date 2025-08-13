快訊

新北市河海音樂季最終站「新北大都會公園舞台」8/23-24登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為資料照片，取自新北市政府

2025河海音樂季將於8月23日至24日迎來最終站—「新北大都會公園舞台」，為今年夏天畫下最燦爛的休止符。活動結合音樂、藝術與美食，不僅打造精彩演出舞台，更匯集全台近百家餐飲品牌，打造最具節慶氣氛的夏日盛會。

新北市府觀旅局表示，本次新北大都會公園舞台集結超過90家精選餐飲品牌進駐，匯聚異國風味、創意餐車、特色甜品、手作佳餚與夜市經典等多元美食，為樂迷與遊客帶來一場豐富又驚喜連連的味蕾盛宴。從清涼解渴的夏日飲品，到飽足感十足的熱食選擇，現場應有盡有，滿足各種口味需求。其中包括來自台南、以濃醇茶香擄獲人心的市集人氣飲品「阿美嬤紅茶奶」、深受派對與露營族群喜愛的微醺系品牌「山海酒飲」、主打天然水果製作、酸甜清爽的雪酪品牌「冰冰蹦蹦」。喜愛重口味的民眾則可嘗試「Du your mouth 嘟你的嘴」特製的雙椒皮蛋麵；台味滷味控不可錯過以風趣品牌名走紅的「渣男 Taiwan Bistro」；主打歐式酸種麵包、倡導健康無負擔飲食的「酸明治」；還有專賣泰式街邊美食芒果糯米飯的「haiyetaitai」，帶來道地的酸辣風味。此外，現場更邀請數台高人氣餐車參與，像是將台東原味與德州煙燻烤法融合的「雨田燻 Lei’s Smoke」，以現場手工窯烤披薩為特色的「River&Truck 披薩車」，以及主打手工製作、以鮮奶與糯米打造最純粹風味的「方人也鮮奶麻糬研究室」，濃郁奶香與Q彈米香令人一試難忘。不論走到哪個角落，都能遇見讓人垂涎欲滴的精彩料理。

新北市政府觀光旅遊局楊宗珉局長表示，除了音樂與美食，今年壓軸場更設置多項大型裝置藝術，值得一提的是，「巨型天幕」以繽紛幾何圖樣與螢光噴繪布幕，打造出富有節奏與視覺張力的藝術地標，萬花筒式圖騰象徵音樂的多元與律動，帶來沉浸式的節慶感官體驗。另外，還有多項裝置藝術如閃亮音樂耳機與氣球燈座，夜幕降臨後，結合燈光投影與螢光圖騰，讓整座裝置閃耀如夢境，成為民眾必拍打卡熱點。

