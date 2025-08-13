2025首屆臺北客家美食節人氣票選開跑

首屆臺北客家美食節系列活動於今日記者會宣布啟動。由臺北市客家事務委員會主辦的客家美食節，與臺北市境內餐廳合作推出具文化風味的客家美食，即日起至10月12日前上網票選人氣客家料理，週週抽家樂福及超商禮券、月月抽客家美食節試吃券，還有機會抽中Apple AirPods Pro 2，另外至餐廳消費指定料理還能抽雙人東京來回機票、Apple Watch 等多項大獎。

臺北市副市長林奕華表示，這次特別感謝約41家臺北在地餐廳熱情響應，以及臺鐵公司、鮮芋仙、台北福華大飯店、台北凱達大飯店等四大企業，透過美食讓大眾了解原來客家文化在臺北得以保存且不斷創新，本市餐飲品牌攜手呈現客家味，讓民眾以味蕾認識客家文化。

臺北市府客委會表示，台北凱達大飯店於 8月13日–10月30日 推出「家宴 HA客味」Hakka Delights at Jia Yan主題套餐，由行政主廚戴于益領軍，端出六道經典菜：沙薑鹽焗雞、客家釀燒豆腐、客家小炒、梅干菜蒸香茄、老菜脯蒸午仔魚、菜脯酥餅，重新詮釋「鹹、香、肥」的客家菜精神，以傳統融合創新的手法，展現出客家料理的新風貌，讓饕客一次嚐遍經典客家好味道！

客委會指出，台鐵便當預計9月26日推出「芋香油飯便當」，主菜搭配酸菜鴨腿、鹹冬瓜鱸魚，佐以金桔，傳遞客庄滋味；鮮芋仙研發「仙草風味爆米花」，以傳統甜品元素結合創意零食，酥脆香濃；台北福華大飯店設計「客家甜點禮盒」，內含擂茶燒果子蛋糕、金棗開心果塔等，展現精緻西點融合傳統風味。四家品牌皆於記者會現場設攤展示，傳遞企業投入客家文化推廣的心意與創意。

北市客委會主委吳文德表示，臺北市是個多元文化城市，客家文化更是臺北市多元族群的重要組成，客家人口約45萬人，而美食則是文化交流最有溫度的語言，其實在臺北市的大街小巷內皆可品嚐到美味的客家菜」。2025臺北客家美食節以「食在好尞」為主題，邀請北市具代表性的店家推出客家料理參與「臺北客家美食節人氣票選活動」，讓市民選出臺北市客家美食人氣店家，並預計邀請人氣店家在10月「臺北客家義民嘉年華」現場與臺北客庄小禾埕市集實體擺攤，讓民眾可以在活動現場一次品嚐。

