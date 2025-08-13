快訊

北市南港「畸形」停車格卡行人又壓縮車道 里長轟奇觀

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
被議員李明賢稱為「超畸形 」直向停車格，不僅停車車輛的後車廂會卡住人行道影響行人通行，原四線也被壓縮成兩線道，議員里長與交通局會勘後，已在昨天改繪為橫向停車格。圖／議員李明賢提供
被議員李明賢稱為「超畸形 」直向停車格，不僅停車車輛的後車廂會卡住人行道影響行人通行，原四線也被壓縮成兩線道，議員里長與交通局會勘後，已在昨天改繪為橫向停車格。圖／議員李明賢提供

北市南港成功路一段、靠向陽路有數格停車格，被議員李明賢稱為「畸形 」直向停車格，不僅停車車輛後車廂會卡住人行道影響行人通行，原四線也會被壓縮成兩線道，議員里長爭取多年後，終於已在昨天改繪為橫向停車格。

「這樣的直向停車格，真的是世界奇觀，根本擋住行人通行空間。」里長胡家瑒說，他里內這樣的直向停車格存在已超過15年，早年因南港是工業區，可能為滿足廠辦需求才會畫設這樣的直向停車格，不過卻要犧牲樓上住戶的通行權益，後車廂卡住人行道根本過不去，他一上任就提案盼改回橫向，但停管處一開始稱擔心里民反彈。

議員李明賢說，他發現這個畸形的直向停車格已經存在超過10幾年，早期為配合當地工廠卸貨需求，衍生出的這樣的特殊停車模式。也因這樣的停車格，原先雙線四車道被壓縮成兩車道通行；隨著區域發展改變，包括工廠遷移、居住民眾增多，也衍生許多人車爭道的問題。

李明賢說，這個直向停車模式的影響，最直接衝擊就是導致汽車後車尾壓到人行道上，造成上班族或學生通行困擾；其次，雙向四車道被壓縮成兩車道，不僅尖峰時刻容易塞車，也容易造成事故，也因此，他多次接到陳情，民眾訴求只有一個：把停車格正常化，「從直向停車改為橫向停車格」。

為了調整停車格正常化，李明賢與歷任西新里里長會勘，包括舉辦地方說明會溝通，一開始卡在一個問題就是直向停車格調整成正常的橫向停車格，會導致車格數減少，也因而地方也有反對聲音，希望維持直向停車格。

這次李明賢與西新里長胡家瑒去年８月６日再次邀集停管等相關單位會勘，在考量成功路陸續新增路外停車場，包括向陽路建案也有停車場，最後才決定取消畸形的「直向停車格」，改成正常版的「橫向停車格」，昨天已經正式施工完成。

被議員李明賢稱為「超畸形 」直向停車格，不僅停車車輛的後車廂會卡住人行道影響行人通行，原四線也被壓縮成兩線道，議員里長與交通局會勘後，已在昨天改繪為橫向停車格。圖／議員李明賢提供
被議員李明賢稱為「超畸形 」直向停車格，不僅停車車輛的後車廂會卡住人行道影響行人通行，原四線也被壓縮成兩線道，議員里長與交通局會勘後，已在昨天改繪為橫向停車格。圖／議員李明賢提供

停車格 人行道 李明賢

