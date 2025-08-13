新北招募「社工助理」添戰力 培育社工新血、傳承專業

為提升社會安全網第二期計畫人員進用與專業傳承，新北市社會局招募引進「社工助理」，在社工前輩的指導和協助下，學習社會工作服務的內涵與個案應對相處的技巧，有助於日後從事社會工作的專業養成。

新北社會局社工科長劉彥伯表示，自2022年起，各社福中心召募社工助理，以社工系大學三年級以上學生，或研究所在學學生為主要招募對象，工作時間最長1年半。在專業社工、社工督導指導下，社工助理協助中心服務相關事項，包含個案接送、陪同就醫、電話問安等，以及服務計畫辦理、物資整理、資料建檔等庶務性行政工作。

社工助理的加入，為工作繁重的第一線社工減輕許多工作量，能更聚焦個案服務。新莊社福中心的徐社工，在成為正式社工前，就曾擔任社工助理，提前了解中心的業務，學習與個案應對相處的技巧，如今正式上任，不但更快獨當一面，更深刻感受到社工助理的那段培訓養成所受到的助益。

新莊社福中心督導高涓娟在第一線觀察，對有意願投入社會工作的學生來說，擔任社工助理能從服務中學習與實作，累積專業能力，對於社工日後的職場工作，相對的穩定，社福中心亦能作為專業人才培育的土壤。

社工助理小吳表示，助理除庶務行政外，在社工前輩引導下，近距離接觸不同類型的服務對象，學習傾聽個案需求，即時回應。另一林姓助理表示，發現社會工作並非想像中容易，更加佩服中心社工們保有熱忱持續付出，未來也有意願投入助人工作，深入了解更多元的社會議題。