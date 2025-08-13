快訊

新北招募「社工助理」添戰力 培育社工新血、傳承專業

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新莊社福中心資深社工同仁從旁指導社工助理。圖／新北市社會局提供
新莊社福中心資深社工同仁從旁指導社工助理。圖／新北市社會局提供

為提升社會安全網第二期計畫人員進用與專業傳承，新北市社會局招募引進「社工助理」，在社工前輩的指導和協助下，學習社會工作服務的內涵與個案應對相處的技巧，有助於日後從事社會工作的專業養成。

新北社會局社工科長劉彥伯表示，自2022年起，各社福中心召募社工助理，以社工系大學三年級以上學生，或研究所在學學生為主要招募對象，工作時間最長1年半。在專業社工、社工督導指導下，社工助理協助中心服務相關事項，包含個案接送、陪同就醫、電話問安等，以及服務計畫辦理、物資整理、資料建檔等庶務性行政工作。

社工助理的加入，為工作繁重的第一線社工減輕許多工作量，能更聚焦個案服務。新莊社福中心的徐社工，在成為正式社工前，就曾擔任社工助理，提前了解中心的業務，學習與個案應對相處的技巧，如今正式上任，不但更快獨當一面，更深刻感受到社工助理的那段培訓養成所受到的助益。

新莊社福中心督導高涓娟在第一線觀察，對有意願投入社會工作的學生來說，擔任社工助理能從服務中學習與實作，累積專業能力，對於社工日後的職場工作，相對的穩定，社福中心亦能作為專業人才培育的土壤。

社工助理小吳表示，助理除庶務行政外，在社工前輩引導下，近距離接觸不同類型的服務對象，學習傾聽個案需求，即時回應。另一林姓助理表示，發現社會工作並非想像中容易，更加佩服中心社工們保有熱忱持續付出，未來也有意願投入助人工作，深入了解更多元的社會議題。

社會局長李美珍表示，新北市人口居全台各縣市之冠，幅員遼闊且福利人口眾多，各區社福中心常會面臨社會問題複雜化的挑戰，為了減輕社工的負擔，依行政院「強化社安網第二期計畫」，積極擴充人力資源布建，除招募專業社工外，也招募社工助理，讓學生提前探索社會工作服務內涵，在1年半的實地工作下，接觸層面較為寬廣，歷練較為完整，有助於未來工作的挑戰。

新莊社福中心社工助理協力整理實物銀行物資，大幅減輕第一線社工工作負擔。圖／新北市社會局提供
新莊社福中心社工助理協力整理實物銀行物資，大幅減輕第一線社工工作負擔。圖／新北市社會局提供

