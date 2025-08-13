快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

新北環保推智能管理「手機即時定位2百米內」不用再追垃圾車

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
位於五股夏綠地的AI資源回收分選廠，提升分類效率5倍，每年減碳273公噸。圖／新北市環保局提供
位於五股夏綠地的AI資源回收分選廠，提升分類效率5倍，每年減碳273公噸。圖／新北市環保局提供

新北市環保局今在市政會議專案報告，持續精進垃圾分類與清運資訊透明化，開發24小時巨大家具線上預約系統，現已完成9457件，提升服務效率；另透過「新北樂圾車查詢網」，手機可定位200公尺內清運資訊，準點率高達95%。

侯友宜說，日常生活都跟環保有關，新北市的空氣品質PM2.5濃度已降至11.7 μg/m³，淡水河嚴重污染比例降至0.5%，違規棄置也透過稽查，全面追查回運；資源回收量也較2019年成長53%，各區推動不塑生活、回收升級及能源轉型有亮眼成果。

此外，侯也提及，節能E好宅行動深入422處社區、公部門車輛電動化全國領先，環境教育則持續深耕校園與社區，盼繼續朝環保服務零距離、保護零容忍及永續邁進。

新北環保局長程大維說，環保局持續精進垃圾分類與清運資訊透明化，打造「新北易查通」，提供超過千項回收物查詢功能，並開發24小時巨大家具線上預約系統，現已完成9457件，提升服務效率。同時，透過「新北樂圾車查詢網」與APP系統提供即時收運資訊，手機可定位200公尺內清運資訊，準點率高達95%。

另位於五股的AI資源回收分選廠，提升分類效率5倍，每年減碳273公噸，並導入智慧回收站及黃金資收站，創造環保、便民與公益三贏，並預計在新莊設置第二座智能回收細分選廠，預計每日最高處理量可達70公噸。

環保局也擴大AI監視系統建置，設置1176組監視器，導入影像辨識與車牌比對技術，準確率高達9成，提升違規查緝效率，熱點改善率達25%。河川污染部分，建置完整水質監測網絡，即時辨識異常與自動啟動應變機制。

至於噪音防治部分，環保局導入智慧工地監控系統及聲紋監測技術，打擊非法改裝與施工噪音，噪音車檢舉案已較去年減少25%。

透過「新北樂圾車查詢網」手機可定位200公尺內清運資訊，準點率高達95%。圖／新北市環保局提供
透過「新北樂圾車查詢網」手機可定位200公尺內清運資訊，準點率高達95%。圖／新北市環保局提供

垃圾車 環保局 環保局長

延伸閱讀

新北電競玩夏祭16、17日登場 打造全齡電競互動祭典

颱風楊柳環流影響新北 沿海陣風10級、山區防大雨

丟錯回收恐挨罰6千元 竹縣推LINE好友教分類再抽禮券

苗栗非法廢棄物未清理2件超大案達5700噸 縣府研議強制地主責任

相關新聞

新北環保推智能管理「手機即時定位2百米內」不用再追垃圾車

新北市環保局今在市政會議專案報告，持續精進垃圾分類與清運資訊透明化，開發24小時巨大家具線上預約系統，現已完成9457件...

「發牛奶成贖罪券？」北市議員踢爆重大違規幼兒園竟獲感謝狀

「鮮奶周報-生生喝鮮奶」政策近日上路，向下延伸幼兒園，台北市教育局昨在園長會議頒發感謝狀，感謝園長們協助政策推動，卻被議...

北市南港「畸形」停車格卡行人又壓縮車道 里長轟奇觀

北市南港成功路一段、靠向陽路有數格停車格，被議員李明賢稱為「畸形 」直向停車格，不僅停車車輛後車廂會卡住人行道影響行人通...

新北招募「社工助理」添戰力 培育社工新血、傳承專業

為提升社會安全網第二期計畫人員進用與專業傳承，新北市社會局招募引進「社工助理」，在社工前輩的指導和協助下，學習社會工作服...

北捷火警系統3年故障2千件 還花了2億6千元

台北捷運自民國85年營運，建置火警及滅火系統，並編列固定經費預算汰換更新。審計報告指，近3年編列2億6千多萬元執行，但部...

新北電競玩夏祭16、17日登場 打造全齡電競互動祭典

新北電競基地將於8月16、17日舉辦「2025新北電競玩夏祭」，現場設有原創獨立遊戲、Vtuber互動、Switch體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。