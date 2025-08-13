聽新聞
新北環保推智能管理「手機即時定位2百米內」不用再追垃圾車
新北市環保局今在市政會議專案報告，持續精進垃圾分類與清運資訊透明化，開發24小時巨大家具線上預約系統，現已完成9457件，提升服務效率；另透過「新北樂圾車查詢網」，手機可定位200公尺內清運資訊，準點率高達95%。
侯友宜說，日常生活都跟環保有關，新北市的空氣品質PM2.5濃度已降至11.7 μg/m³，淡水河嚴重污染比例降至0.5%，違規棄置也透過稽查，全面追查回運；資源回收量也較2019年成長53%，各區推動不塑生活、回收升級及能源轉型有亮眼成果。
此外，侯也提及，節能E好宅行動深入422處社區、公部門車輛電動化全國領先，環境教育則持續深耕校園與社區，盼繼續朝環保服務零距離、保護零容忍及永續邁進。
新北環保局長程大維說，環保局持續精進垃圾分類與清運資訊透明化，打造「新北易查通」，提供超過千項回收物查詢功能，並開發24小時巨大家具線上預約系統，現已完成9457件，提升服務效率。同時，透過「新北樂圾車查詢網」與APP系統提供即時收運資訊，手機可定位200公尺內清運資訊，準點率高達95%。
另位於五股的AI資源回收分選廠，提升分類效率5倍，每年減碳273公噸，並導入智慧回收站及黃金資收站，創造環保、便民與公益三贏，並預計在新莊設置第二座智能回收細分選廠，預計每日最高處理量可達70公噸。
環保局也擴大AI監視系統建置，設置1176組監視器，導入影像辨識與車牌比對技術，準確率高達9成，提升違規查緝效率，熱點改善率達25%。河川污染部分，建置完整水質監測網絡，即時辨識異常與自動啟動應變機制。
至於噪音防治部分，環保局導入智慧工地監控系統及聲紋監測技術，打擊非法改裝與施工噪音，噪音車檢舉案已較去年減少25%。
